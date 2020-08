HOT: Matt Liu khoe ảnh tình tứ bên Hương Giang ngày kỷ niệm, lần đầu nói về quá khứ và tiện hứa hẹn tương lai với nàng

Chưa đầy 15 phút trước, trên trang cá nhân Matt Liu bất ngờ đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên Hương Giang để kỷ niệm 2 tháng yêu nhau sau loạt ồn ào. Có thể thấy, Hương Giang vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh bạn trai trong ngày đặc biệt. Đây cũng là hình ảnh công khai đầu tiên của Matt Liu và Hương Giang bên nhau hậu sóng gió liên hoàn.

Không chỉ thế, Matt Liu còn có chia sẻ gây chú ý dành cho bạn gái. Nam CEO viết: "Everyone’s got a past and we can’t change it. But together, we can make a better future! Happy 2nd month’sary bae". (Dịch: Ai cũng có quá khứ và chúng ta không thể thay đổi nó. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn! Chúc mừng kỷ niệm 2 tháng hẹn hò, em yêu). Chia sẻ của Matt Liu khiến người hâm mộ vô cùng quan tâm, động thái này đã chứng minh anh và Hương Giang vẫn mặn nồng sau sóng gió.

Cả hai đã có buổi tối lãng mạn kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trong cùng khung hình, Matt Liu lên tiếng về quá khứ sau liên hoàn sóng gió.

Matt Liu viết lời ngọt ngào cho Hương Giang.

Chúc mừng 2 tháng hẹn hò Matt Liu và Hương Giang.

Ảnh, clip: Facebook nhân vật.

Tác giả: Blue

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn