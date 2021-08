Hot girl Thiên An là ai?

Google Trends công bố Jack là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong ngày 8/8 với hơn 200.000 lượt tra cứu.

Chiều 8/8, Thiên An cho biết cô đã có con. Cô và bạn trai chia tay vào tháng 4 sau khi cô sinh con được ít ngày.

Zing liên hệ nhưng cô tắt điện thoại và cho biết chỉ nói một lần trên trang cá nhân.

Đảm nhận vai nữ chính trong 4 MV của Jack

Thiên An là cái tên không hề xa lạ với cộng đồng fan của Jack. Cô là hot girl xuất hiện nhiều lần nhất trong các MV của Jack.

Cô gái sinh năm 1998 đã vào vai người yêu của Jack trong 4 MV là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Tất cả MV kể trên đều đạt lượt xem lớn. Sự nổi tiếng của 4 MV giúp Thiên An từ một sinh viên ít người biết trở nên nổi tiếng.

Thiên An tên thật Trần Nguyễn Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và từng ký hợp đồng với công ty ICM của K-ICM.

Trước đó, cô làm người mẫu ảnh, từng đạt á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech và lọt vào top thí sinh sáng giá tại cuộc thi Miss Teen 2017. Theo chia sẻ của Thiên An, cô làm người mẫu ảnh từ năm lớp 11 và được chuyên gia trang điểm Nam Trung, Á hậu Thụy Vân gọi là bản sao Angela Phương Trinh.

Thiên An là bạn diễn nữ hợp tác với Jack nhiều lần nhất.

Bạc phận là MV đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của 2 người. Thiên An cho biết cô được một người anh giới thiệu và cô đến casting. Hot girl tiết lộ khi tham gia MV Bạc phận, cô khá lo lắng bởi đây là vai diễn đầu tiên của cô.

Theo Thiên An, Jack rất ít nói dù trước khi bắt đầu các cảnh quay, 2 người đã trò chuyện để cởi mở hơn. Cô nhận xét Jack biết quan tâm người khác.

Thiên An từng bị chỉ trích vì tham gia quá nhiều MV của Jack. Thời điểm đó cô lên tiếng mong khán giả thông cảm thay vì đi sâu vào cuộc sống riêng tư.

Hot girl cho biết: "Mong mọi người hiểu cho tôi hơn là đi quá sâu vào một vấn đề nào đó. Tôi vẫn trân quý tình cảm của các bạn và mong rằng công sức của Jack, K-ICM được đền đáp".

Thời gian đó, Thiên An cũng vướng tin yêu Jack vì thường xuyên xuất hiện bên nam ca sĩ. Họ thậm chí lộ ảnh thân mật khi chụp chung với bạn bè.

Trước những đồn đoán chuyện tình cảm, Thiên An cho biết ngoài là nữ chính trong các sản phẩm, cô còn đảm nhận vai trò trợ lý cho Jack, K-ICM. Do đó, cô đi cùng Jack, K-ICM trong mọi hoạt động.

Về phần Jack, trước những ý kiến cho rằng nên thay đổi bạn diễn, nam ca sĩ giải thích người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh của anh và Thiên An. Do đó anh không muốn thay đổi bạn diễn để tránh khiến fan hoang mang khi thần tượng thân thiết với cô gái khác.

Sau khi nổi tiếng, Thiên An từng vướng tranh cãi vì yêu cầu fan phải có CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ học sinh/sinh viên mới được tham gia group hâm mộ. Khán giả cho rằng Thiên An mới nổi tiếng đã chảnh. Hot girl giải thích việc làm trên để đảm bảo vấn đề an ninh.

Năm 2019, khi Jack xảy ra tranh cãi với công ty quản lý, Thiên An cũng sống khá im ắng. Cô không có hoạt động nghệ thuật.

Sau khi nổi tiếng với vai trò bạn diễn của Jack, Thiên An khá im ắng.

Loạt MV gây chú ý trở lại

Sau khi vụ việc giữa Jack và Thiên An nổ ra, loạt MV có sự tham gia của hot girl gây chú ý trở lại.

Dưới các MV như Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc xuất hiện những bình luận mới được đăng trong khoảng một ngày qua. Những bình luận mới nhất dưới MV đều nhắc đến vụ việc giữa nam ca sĩ sinh năm 1997 với Thiên An.

MV Bạc phận hiện đạt 369 triệu lượt xem, Sóng gió là 386 triệu, Sao em vô tình là 53 triệu và Hoa vô sắc đạt 46 triệu.

Phim ngắn hé lộ hồi kết của Sóng gió ra mắt ngày 1/8 cũng đạt gần 42 triệu lượt xem. Bạc phận thậm chí đạt được 100 triệu lượt xem chỉ trong 1 tháng, 17 ngày, trong khi Sóng gió chỉ mất 25 ngày để đạt được thành tích này.

Trong các MV, Thiên An và Jack đều đảm nhận nhân vật yêu nhau. Chuỗi MV thành công như Bạc phận, Sóng gió đã giúp Jack, K-ICM nổi tiếng thần tốc. Họ chỉ mất khoảng 6 tháng để trở thành bộ đôi được chú ý nhất Vpop thời gian đó.

Đây là những MV nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Jack và làm nên thương hiệu riêng cho nam ca sĩ.

Sóng gió còn là ca khúc được nghe nhiều nhất trên Zing MP3 với 644 triệu lượt. Khi mới ra mắt, bài hát cũng lập nhiều kỷ lục như hạng 1 #zingchart real-time sau 90 phút phát hành, 8 tuần đứng nhất #zingchart. Bài hát đã mang về cho Jack, K-ICM chiến thắng tại Zing Music Awards 2019 hạng mục Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích.

Ngoài Sóng gió, Bạc phận cũng nằm trong top 10 ca khúc có lượt nghe lớn nhất trên Zing MP3 là 472,8 triệu lượt.

