Hot girl ảo quản lý gần 30 nhóm sex với hàng chục nghìn thành viên rồi thu tiền

Thu hút sự hiếu kỳ

Thùy Vi trên Zalo là một cô gái xinh đẹp, có cuộc sống sang chảnh. Cô ta thường khoe ảnh sexy, đi du lịch khắp nơi, ăn ở nhà hàng sang trọng, lái ô tô đắt tiền.

Những gì Vi thể hiện trên mạng xã hội là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều cô gái. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp đó là một người quản lý “động sex” chứa hàng chục nghìn thành viên.

Để quảng cáo các nhóm sex, Thùy Vi lập tài khoản ảo trên Facebook, đăng ảnh những cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, thu hút sự chú ý của cánh mày râu. Cô ta sau đó vào các hội nhóm kín để đăng bài tuyển thành viên vào nhóm sex của mình.

“Em cung cấp 5 dịch vụ: Nhóm xem video sex; Chat xxx trực tiếp qua Zalo; Mua dụng cụ tình dục (sextoy); Đi khách khu vực TP.HCM - Hà Nội; Mua thuốc kích dục nam nữ”, Vi viết.

Để tiện tư vấn, Vi đính kèm số điện thoại liên kết với Zalo, yêu cầu những người muốn tìm hiểu dịch vụ nhắn tin riêng.

Liên hệ Thuỳ Vi qua Zalo, cô ta gửi cho “khách hàng” một đoạn clip ghi lại hoạt động trong nhóm chat sex, bao gồm những clip và ảnh quan hệ tình dục. Khi khách có nhu cầu muốn vào các nhóm này, Vi gửi cho họ một bảng giá.

Thấy người có nhu cầu, Thùy Vi tranh thủ nhắn tin quảng cáo dịch vụ.

“Số lượng nhóm của mình hiện tại trên 30 nhóm, bao gồm nhóm thường và nhóm VIP. Mỗi nhóm sẽ có lượng video sex và nội dung hoàn toàn khác nhau.

Bạn vào một nhóm, trả 50.000 đồng, vào 5 nhóm: 100.000 đồng, vào 10 nhóm: 120.000đ, vào 20 nhóm, trả 150.000 đồng. Nếu muốn vào tất cả 30 nhóm thì trả 270.000 đồng”, Thùy Vi tư vấn.

Người mua phải thanh toán cho Vi bằng cách nạp thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, chủ tài khoản là Trần Thị Thùy Vi.

“Nếu chuyển khoản, anh được tặng thêm một nhóm sex hoặc 15 phút chat sex miễn phí. Nếu nạp thẻ cào sẽ không được tặng thêm. Khi chuyển khoản thành công, anh chụp ảnh màn hình để em xác nhận”, Vi hào hứng “chốt đơn”.

Trên các hội nhóm “chia sẻ link”, nhiều thanh niên tỏ sự quan tâm đến nhóm sex của Thùy Vi. Họ chia sẻ với nhau link để vào các nhóm này, dù biết nó chứa nội dung đồi trụy. Trong phần chat của Vi, cũng có rất nhiều thanh niên nhắn tin xin tư vấn.

“Động” đồi trụy

“Đảo phim”, “Đảo thiên đường”, “Động bàn tơ” là 3 trong số hàng chục nhóm Thùy Vi quản lý. Vi thường xuyên gửi clip quan hệ tình dục vào các nhóm này để phục vụ khách.

“Các nhóm đều được đăng từ 200 đến 300 video sex mới mỗi ngày, khoảng 100 - 150 ảnh sex, đăng vào khung giờ cố định. Nhóm hoạt động 24/24 và trả lời tin nhắn trễ nhất sau 5 phút”, Vi khẳng định.

Theo Vi, các nhóm trên Zalo thường ít khách hơn, vì giới hạn nhóm Zalo chỉ chứa tối đa được 1.000 thành viên. Số lượng thành viên trên nhóm Telegram thì nhiều, từ 20.000 đến trên 150.000 thành viên mỗi nhóm.

“Các nhóm trên Telegram có lượt truy cập online trên 10.000 người mỗi ngày. Trường hợp bị mất nhóm, khách hàng có thể nhắn tin riêng cho quản lý để được thêm vào nhóm khác tương tự”, Vi nói.

"Động sex" trên Telegram.

Nhiều thanh niên trong hội nhóm sex trên Telegram tích cực tương tác. Họ gửi những tin nhắn và lời bình luận khiếm nhã về những clip sex. Thậm chí, họ còn truyền tay nhau những hình ảnh hở hang của người nổi tiếng, những clip quay lén, hack từ camera nhà riêng…

Việc phát tán nội dung đồi trụy như trên đã được cơ quan công an cảnh báo nhiều lần song vẫn có nhiều người vi phạm. Mới đây nhất, ngày 15/3, Hoàng Văn S. (28 tuổi, ở Lạng Giang, Bắc Giang) bị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang, điều tra về hành vi phát tán các clip sex qua mạng Internet cho trên 50 người.

S. bình luận trong các bài viết của người có lượng theo dõi lớn để thu hút những người hiếu kỳ liên hệ. Sau đó, S. chia sẻ nội dung đồi trụy qua Zalo, chứa video quay cảnh 3 nam nữ quan hệ tình dục do S. tải về từ Internet. Hiện anh này tiếp tục bị điều tra về hành vi trên.

Liên hệ mạng xã hội Zalo về các "động đồi trụy", tổng đài cho biết tin nhắn trong các nhóm chat là quyền cá nhân riêng tư của người dùng.

"Chúng tôi không biết nội dung tin nhắn cá nhân hoặc tin nhắn trong nhóm của người dùng, vì chúng tôi không can thiệp vào thông tin cá nhân của họ, chỉ khi trong nhóm có tài khoản báo xấu và cung cấp các bằng chứng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm chính sách Zalo thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản hoặc xóa nhóm.

Các nhóm chat là do người dùng tự tạo và tham gia. Người dưới 18 tuổi cũng có thể tham gia các nhóm chat vì Zalo không quy định về độ tuổi, chúng tôi cũng không biết nội dung trong nhóm chat là gì. Với những nhóm đồi trụy có báo xấu, chúng tôi sẽ xóa ngay khi phát hiện", đại diện Zalo trả lời.

Cẩn thận mắc bệnh về tâm lý!

Bàn luận về vấn đề này, Chuyên gia tâm lý hành vi Lê Đức Anh cho rằng, những người tạo lập nhóm sex, phát tán chia sẻ nội dung đồi trụy thường có nhiều lý do. Có nhiều đối tượng muốn lợi dụng điều này để lừa đảo hay kiếm lời.

Hoặc không, họ sẽ dùng để kinh doanh mại dâm và làm những điều trái pháp luật. Tất nhiên, họ sẽ chuẩn bị mọi thứ để nhóm hoạt động một cách khéo léo, tinh vi, tránh né sự tra soát của lực lượng chức năng.

Về những người bỏ tiền ra mua "vé" vào "động sex", chuyên gia Đức Anh cho rằng, hầu hết họ có mong muốn được thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Trong tháp nhu cầu Maslow, sinh lý là một trong 5 nhu cầu căn bản của con người, được xếp đầu tiên, quan trọng như việc ăn uống, nghỉ ngơi.

Có thể ở ngoài đời thực, những người đó ngại thể hiện bản thân hoặc không được đáp ứng nhu cầu về sinh lý nên mới tìm đến các nhóm chat sex trên mạng xã hội để thỏa mãn. Ở đó, họ chỉ cần một tài khoản ảo là có thể chia sẻ, tương tác, trao đổi trong các nhóm sex mà không ngại dư luận đánh giá.

"Người xem clip sex chưa chắc đã mắc những bệnh về tâm lý, có thể chỉ là mong muốn được thể hiện cảm xúc. Nhưng ở một khía cạnh khác, họ có thể mắc những chứng bệnh tâm lý liên quan đến tình dục. Nếu trở thành bệnh, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của người đó, biểu hiện là nghiện xem sex, nghiện quan hệ tình dục hay trầm cảm, tự kỷ.

Ngoài ra, chứng bệnh tâm lý này có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh và xã hội. Khi bệnh tâm lý bị tích tụ, kìm nén lâu ngày, họ có thể mất kiểm soát và thể hiện những hành động khiếm nhã, thô tục với người khác", chuyên gia cho biết.

Để cải thiện, bản thân mỗi người cần nâng cao giáo dục giới tính, nâng cao khả năng hiểu biết, nhận thức về văn hóa, pháp luật, sống cuộc sống lành mạnh để tránh các căn bệnh về tâm lý.

"Phát tán clip sex có thể bị phạt tới 15 năm tù"

Liên quan vấn đề trên, luật sư Trần Sỹ Tiến, Công ty Luật Hà Nội VDT, cho rằng việc phát tán, tạo nhóm clip sex hay chia sẻ các hình ảnh, clip nhạy cảm không phải là hiếm gặp trên mạng xã hội.

“Nhiều người phát tán clip sex mà không biết hành vi này là vi phạm pháp luật, thậm chí biết nhưng vẫn vô tư chia sẻ và không quan tâm đến hậu quả”, luật sư Tiến cho hay.

Các nội dung liên quan đến sex luôn thu hút những người hiếu kỳ. Nó dễ làm cho người xem bị sa đà, làm sao nhãng công việc, học tập, thậm chí là bắt chước. Đây chính là tác nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý và việc hình thành, phát triển nhân cách, lối sống của con người, đặc biệt là giới trẻ.

Luật sư Trần Sỹ Tiến, Công ty Luật Hà Nội VDT.

Về xử phạt, với hành vi lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, theo Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Nếu việc lan truyền có tính chất, mức độ nguy hiểm thì người chia sẻ còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (dữ liệu có dung lượng từ 1GB đến dưới 5 GB, phát tán cho từ 10 - 20 người).

Trường hợp dữ liệu có dung lượng từ 5 GB đến dưới 10 GB, phát tán cho từ 21 - 100 người hoặc cho người dưới 18 tuổi, người chia sẻ sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Nếu clip sex phổ biến cho 101 người trở lên, chia sẻ dữ liệu trên 10 GB, hoặc trên 500 ảnh, người vi phạm sẽ bị phạt mức cao nhất là 15 năm tù.

Bên cạnh đó, hành vi chia sẻ clip sex còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác, theo điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, người chia sẻ những clip nhạy cảm riêng tư của người khác buộc phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ