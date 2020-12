Honda City G 2021 bản giá rẻ "lộ hàng", Toyota Vios dè chừng

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Honda City gồm có hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, tự động khóa cửa khi vận hành, nhắc nhở cài dây an toàn,...