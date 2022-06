Hơn 5.600 chuyến bay bị chậm trong 1 tháng, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chấn chỉnh

Theo Cục Hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách thông qua các sân bay của Việt Nam đạt 43,35 triệu lượt hành khách, tăng 65,5% so với 6 tháng đầu năm 2021 nhưng giảm 24,6% so với 6 tháng đầu năm 2019. Lý do là khách nội địa tăng 10,5% nhưng khách quốc tế giảm 88,3%. Riêng các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 21,4 triệu hành khách (tăng 62,4% so với cùng kỳ 2021), trong đó khách nội địa là 20,8 triệu khách (tăng 57,3% so với cùng kỳ 2021). Các đường bay nội địa đã hồi phục như giai đoạn trước dịch COVID-19 với lượng vận chuyển tăng 10,5% so với cùng kỳ 2019. Hằng ngày trung bình có trên 900 chuyến bay chở 150.000 lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa.