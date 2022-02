Hơn 5.000 thanh niên Nghệ An, Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ

Tại tỉnh Nghệ An, 3.550 công dân địa phương sẽ lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, trong đó có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội, 244 công dân nhập ngũ vào lực lượng công an. Con số này vượt mức so với chỉ tiêu được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao.

Thống kê từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong số các công dân nhập ngũ quân đội năm 2022, có 163 công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 2.171 công dân tốt nghiệp THPT; 972 công dân tốt nghiệp THCS; 4 tân binh là đảng viên; 758 công dân là dân tộc thiểu số; 207 người là thanh niên công giáo.

Trước diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức nóng, năm nay 9 địa phương tại Nghệ An thuộc vùng dịch cấp độ 3, 4 sẽ không tổ chức lễ giao, nhận quân mà bàn giao trực tiếp; các địa phương còn lại cũng tổ chức ngắn gọn, hạn chế người tham dự nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Hơn 5.000 thanh niên Nghệ An, Hà Tĩnh háo hức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc

Tại Hà Tĩnh, 1.455 thanh niên địa phương lên đường tòng quân với 1.200 công dân nhập ngũ vào quân đội, 255 công dân nhập ngũ vào công an.

Thống kê từ địa phương, công dân lên đường nhập ngũ năm nay phần lớn tuổi đời từ 18 - 21; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học chiếm 77,5%; 8 tân binh trong số này là đảng viên; 6 người là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn