Hơn 30 nghìn xe ô tô Toyota ở Việt Nam bị lỗi chết bơm xăng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty ô tô Toyota Việt Nam về chương trình thu hồi loạt sản phẩm ô tô do hãng nhập khẩu và phân phối (CBU) cũng như lắp ráp trong nước (CKD).

Theo đó, chương trình thu hồi xe để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên các dòng xe CBU bao gồm Lexus, Land Cruiser 200, Alphard, Fortuner có số lượng bị ảnh hưởng đã bán ra thị trường là 3.763 xe.

Còn số lượng xe CKD bị ảnh hưởng thuộc các mẫu Camry, Innova và Altis đã bán ra thị trường là 29.513 xe. Tổng cộng là hơn 30 nghìn chiếc xe nằm trong diện triệu hồi lần này.

Nhiều mẫu xe Toyota nằm trong diện triệu hồi lần nay. Ảnh minh họa.

Các mẫu xe trong diện thu hồi có thời gian sản xuất từ 22/12/2014 đến 14/9/2019 (Thông tin chi tiết các dòng xe tham khảo trên trang web của Cục CT&BVNTD

Thời gian dự kiến kiểm tra và thay thế khắc phục bơm nhiên liệu sẽ mất khoảng 1,7 đến 4,2 giờ/xe. Chương trình triệu hồi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1/6/2020 và dự kiến kết thúc vào 1/6/2023.

Trên các xe trong diện bị ảnh hưởng sẽ xuất hiện đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, xe có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo lý giải của nhà sản xuất, nguyên nhân là do những xe trong dải bị ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Lúc này, cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất, điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Điều này có thể khiến cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, Toyota Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng vì người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý Toyota và Lexus của công ty ô tô Toyota Việt Nam để được kiểm tra và thay thế bơm xăng mới.