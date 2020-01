Hơn 200 điểm bắn pháo hoa giao thừa trên cả nước không thể bỏ lỡ

Một trong những điều được mong chờ nhất trong thời khắc giao thừa thiêng liêng là màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Các khu vực được dự đoán sẽ đông đúc và có thể cấm phương tiện lưu thông ở một số tuyến đường. Thời tiết trong đầu năm mới cũng có những khác biệt giữa ngày và đêm nên cần chuẩn bị kế hoạch di chuyển trước và chú ý đến tư trang cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hà Nội: 30 điểm

6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực hồ Gươm; Vườn hoa Lạc Long Quân; Sân vận động Mỹ Đình; Công viên Thống Nhất; Hồ Văn Quán; Thành cổ Sơn Tây.

24 điểm bắn pháo hoa giao thừa tầm thấp tại các quận, huyện: Bán đảo hồ Hoàng Cầu; Hồ Ngọc Khánh; Trung tâm thương mại Vincom, phường Phúc Lợi; công viên Cầu Giấy; Công viên hồ điều hòa Nhân Chính... Thời gian bắn: 15 phút.

Các nhà hát của Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật tập trung ở khu vực bắn pháo hoa, riêng khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng và Bảo tàng Hà Nội. Hội chữ Xuân Canh Tý diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2020 diễn ra tại hồ Tây,...

Các điểm di tích: Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… thực hiện trang trí và mở cửa đón khách tham quan.

TP.HCM: 8 điểm

2 điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark, khu vực công viên Vinhomes, thuộc KĐT Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen; Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược; Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ; Khu công nghiệp Hiệp Phước và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh.

Thời gian bắn là 15 phút.

TP tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như Hội Hoa Xuân được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 30/1, tại Công viên Tao Đàn cùng với Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng tại quận 7. Chợ Hoa Tết cấp Thành phố được tổ chức tại khu A - B, Công viên 23/9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám, từ ngày 17 đến ngày 24/1 cùng với hệ thống chợ Hoa Tết các quận - huyện, đặc biệt là chợ Hoa Tết “Trên Bến Dưới Thuyền” tại bến Bình Đông, quận 8.

Triển lãm “Mừng Xuân Canh Tý - Mừng Đảng quang vinh” từ ngày 19/1 đến ngày 15/2, trên đường Đồng Khởi, đường Lý Tự Trọng – Pasteur. Tổ chức viếng các nghĩa trang Thành phố; tổ chức Ngày hội Bánh Tét diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19/1, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và 24 quận - huyện.

Vào sáng 21/1, TP tổ chức lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Đền Thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc; tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, từ ngày 22 đến ngày 28/1, diễn ra Lễ hội Đường Sách và Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho công chúng.

Đà Nẵng: 3 điểm

Đó là cầu Nguyễn Văn Trỗi, quận Hải Châu; khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở UB MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

Trong 15 phút theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.

Ngoài ra, nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội cũng được tổ chức phục vụ người dân.

Hải Phòng: 8 điểm

Tại mỗi điểm sẽ có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm TP (quận Hồng Bàng); Bờ hồ An Biên (quận Lê Chân); Trung tâm hành chính các quận Dương Kinh, An Dương, Tiên Lãng; Khu CN VSIP (huyện Thủy Nguyên); Khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo); Khu cầu Cảng Cát Bà (huyện Cát Hải).

Ngoài ra, TP cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện.

Cần Thơ: 7 điểm

15 phút bắn tầm thấp tại các địa phương Ninh Kiều, Ô Môn, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ.

Điểm chính bắn tầm cao tại công viên sông Hậu, quận trung tâm Ninh Kiều với 700 quả pháo, gồm nhiều hiệu ứng như: hoa cúc, hoa mai, mưa vàng, mưa bạc, liễu rủ...

Hà Giang: 7 điểm

Các huyện, TP băn pháo hoa gồm: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang. Số lượng từ 40 đến 120 giàn pháo hoa, trong khoảng 15 phút.

Quảng Ninh: 16 điểm

Đêm giao thừa sẽ bắn pháo hoa tại 14/14 địa phương cấp huyện của tỉnh. Trong đó, thành phố Hạ Long và Cẩm Phả mỗi địa phương tổ chức bắn tại hai điểm.

Lạng Sơn: 11 điểm

Thời lượng 10 phút với 60 giàn ở điểm bắn tại trung tâm các huyện, 15 phút với 90 giàn ở điểm bắn tại thành phố Lạng Sơn.

Điện Biên:

Bắn pháo hoa tại 1điểm gần khu vực gần Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ).

Yên Bái: 4 điểm

Quảng trường 19/8 (Km5) và khu vực cầu Bách Lẫm (thành phố Yên Bái); khu vực Căng Đồn, phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ); khu vực trung tâm thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên). Với 420 giàn.

Hòa Bình: 9 điểm

Gồm: Cầu Hòa Bình 1; SVĐ trung tâm các huyện Mai Châu, Yên Thủy; nhà Văn hóa huyện, thuộc Khu 2, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; Khu I, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy; SVĐ trung tâm, thuộc tiểu khu 2, thị trấn Kỳ Sơn; xóm Bờ Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi; huyện Lương Sơn bắn pháo hoa tại 2 điểm: Trung tâm thị trấn huyện và Trung tâm xã Thanh Cao.

Thái Nguyên: 8 điểm

7/8 huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong đó, người dân TP Thái Nguyên có thể chiêm ngưỡng những màn pháo tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà Văn hóa công nhân Gang thép.

Bắc Kạn: 3 điểm

Tại huyện Ba Bể, Chợ Đồn và thành phố Bắc Kạn.

Thái Bình: 2 điểm

120 giàn pháo hoa sẽ được bắn tại trụ sở làm việc của Tỉnh ủy cũ (nóc nhà làm việc của Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT) và khu vực trụ sở liên cơ của sở Tài chính và sở Công thương.

Ngoài ra tỉnh cũng đồng ý cho các huyện bắn pháo hoa tầm thấp, số lượng từ 1-2 điểm mỗi huyện.

Hà Nam:

Địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tầng 10, Khách sạn Hoà Bình nằm trên đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, gồm 120 giàn.

Ninh Bình:

Các điểm bắn pháo hoa tại trung tâm 2 thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và các huyện: Yên Khánh, Kim Sơn, kéo dài 15 phút, chủ yếu là pháo hoa tầm thấp.

Nam Định: 2 điểm

15 phút bắn tại khu vực Công viên hồ Vị Xuyên (phường Vị Xuyên, TP Nam Định) và Khách sạn Nam Cường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định).

Bắc Giang: 10 điểm

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30 Tết, pháo hoa sẽ được bắn tại Trung tâm Thương mại Hapro, Quảng trường 3/2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.

Từ 0 giờ, pháo hoa sẽ được bắn tại 9 điểm gồm: Trung tâm Thương mại Hapro (khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang) và khu Quảng trường trung tâm (thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên).

Khu trung tâm Tượng đài (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa), thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) và khu vực Hồ thanh niên (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Sân vận động huyện Lạng Giang, khu Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Yên Dũng), khu Quảng trường Lương Văn Nắm (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) và khu Tượng đài Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế).

Hải Dương: 4 điểm

TP Hải Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hồ Bạch Đằng và Quảng trường 30/10. TP Chí Linh sẽ bắn pháo hoa tại Quảng trường Sao Đỏ cạnh hồ Mật Sơn. Huyện Thanh Hà sẽ bắn pháo hoa tại Quảng trường Thanh Bình- trung tâm thị trấn Thanh Hà.

Nghệ An: 3 điểm

15 phút bắn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở TP Vinh với 180 giàn, Quảng trường Bình Minh tại thị xã Cửa Lò với 90 giàn và cầu Bến Thủy..

Thừa Thiên Huế: 2 điểm

Bắn pháo hoa đêm giao thừa với số lượng 1.500 quả pháo tầm cao, trong đó 1.000 quả ở thành phố Huế, 500 quả ở thị xã Hương Thủy.

Quảng Trị: 3 điểm

Gồm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và 2 địa điểm tại thị xã Quảng Trị và Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

UBND thị xã Quảng Trị; UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với UBND huyện Gio Linh xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tối giao thừa kết hợp bắn pháo hoa.

Quảng Ngãi: 4 điểm

TP.Quảng Ngãi (Cầu Thạch Bích), huyện Đức Phổ (Quảng trường 8 tháng 10), huyện Bình Sơn ( Bờ kè Nam thị trấn Châu Ổ), huyện miền núi Ba Tơ (Quảng trường 11 tháng 3).

Bình Định:

Địa điểm bắn pháo hoa sẽ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn.

Khánh Hòa:

Bắ‌n ph‌á‌o hoa tầm thấp tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang với số lượng 1‌80 dàn, trong vòn‌g 15 phú‌t. Đối với các huyện, thị xã, thàn‌h phố còn lại tự quyết định chọn một điểm bắ‌n với số lượng 90 - 1‌80 dàn.

Bình Thuận: 8 điểm

TP Phan Thiết, tại Cầu Lê Hồng Phong; tại huyện Tuy Phong: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên huyện; Bắc Bình: tại Khu dân cư mới, thị trấn Chợ Lầu; Hàm Thuận Bắc: tại khu vực Trường Tiểu học Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm; Hàm Thuận Nam: tại khuôn viên Công viên Trần Phú; Hàm Tân: tại khu vực Nhà thi đấu huyện; La Gi: tại Công viên Nguyễn Huệ; Phú Quý: tại khu vực Trung tâm Văn hóa huyện.

Phú Yên:

Điểm bắn pháo hoa tại núi Nhạn, TP Tuy Hòa. Chủng loại pháo là pháo hoa tầm thấp, do Công ty Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập ngoại (gồm 24 loại theo kịch bản); số lượng 120 giàn.

Đắk Lắk:

Chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa sẽ diễn ra tại quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột; với các hoạt động như: chiếu phim tài liệu và phim truyện phục vụ quần chúng nhân dân.

Kon Tum: 4 điểm

Huyện Đăk Tô tại sân vận động huyện; huyện Sa Thầy tại bờ kè Ao cá Bác Hồ; huyện Kon Plông tại Quảng trường trung tâm huyện; thành phố Kon Tum tại Quảng trường 16/3. Thời điểm bắn và thời gian bắn, các địa phương bố trí cho phù hợp.

Đồng Nai:

Tại Sân vận động Đồng Nai (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Bình Phước:

Người dân sẽ mãn nhãn với những màn pháo hoa rực sáng tại 11 địa điểm.

Long An: 6 điểm

Gồm: TP Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. Tổng số lượng bắn 570 giàn.

Bạc Liêu: 4 điểm

Gồm: Trung tâm TP. Bạc Liêu, Thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân và huyện Vĩnh Lợi. Kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

An Giang: 8 điểm

Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn và Tri Tôn. Thời gian bắn diễn ra trong vòng 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ (do mỗi địa phương bố trí).

Trà Vinh:

Thời gian bắn từ 22h30 đến 0h ngày mùng 1 Tết, tại trung tâm hội nghị tỉnh đường Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh.

Bến Tre:

Có tất cả 9 huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa.

Vĩnh Long:

Tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian khoảng 15 phút.

Tiền Giang: 6 điểm

Thành phố Mỹ Tho tại Quảng trường trung tâm; Thị xã Cai Lậy tại trường trung cấp nghề; Thị xã Gò Công và huyện Chợ Gạo tại trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Huyện Gò Công Tây tại Sân vận động huyện; Huyện Cái Bè sẽ bắn pháo hoa tại Chợ nổi Cái Bè.

Tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, từ 26 Tết khai mạc Đường hoa, Chợ hoa Xuân Canh Tý 2020, mở đầu cho các hoạt động vui Xuân kéo dài đến ngày 3/2/ trong đó có biểu diễn nhạc nước hàng đêm.

Đồng Tháp:

Dự kiến sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại 5 điểm gồm: Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Lấp Vò và huyện Tháp Mười.

Cà Mau: 5 điểm

Chương trình dự kiến bắt đầu vào lúc 20h tại Quảng trường đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau.

Kết thúc chương trình đón giao thừa là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, được bắn tại sân thượng Tòa nhà Viettel.

Các huyện Ngọc Hiển, U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời tùy điều kiện tổ chức thời gian bắn pháo hoa hợp lý.

