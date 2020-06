Hơn 1.800 đối tượng hưởng chính sách người có công ở Thái Bình bị cắt trợ cấp vì không đúng quy định

Ngày 13/6, 1 lãnh đạo sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh này đã rà soát, kết quả cho thấy có hơn 1.800 trường hợp đang hưởng chế độ chính sách người có công của Nhà nước không đúng quy định.

Đây là kết quả sau khi bộ LĐ-LB&XH đề nghị bộ Y tế xem xét, thẩm định, kết luận về chuyên môn đối với kết quả khám, giám định bệnh rối loạn tâm thần của hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thái Bình; đồng thời bộ này cũng yêu cầu tỉnh Thái Bình thực hiện rà soát các đối tượng hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH).

Cụ thể, có 354 trường hợp không bổ sung được giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến trong vùng bị nhiễm CĐHH, có đơn tố cáo hoặc chuyển đi khỏi địa phương…

Cơ quan chức năng còn phát hiện 519 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH hưởng chính sách không đúng quy định. Ngoài ra, 965 trường hợp cha, mẹ có con đẻ mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh không đủ điều kiện hưởng chính sách.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can: Vũ Văn Thịnh (66 tuổi, trú tại thôn Cao Mỗ Đông, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng); Vũ Công Hiếu (38 tuổi, trú tại thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy); Lê Đức Thắng (65 tuổi, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) và Phạm Quang Lung (70 tuổi, trú tại xóm 5, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi môi giới hối lộ. Các đối tượng này liên quan đến đường dây chạy chế độ chính sách gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Vào ngày 4/3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Kế Toại (58 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Thời điểm bị khởi tố, ông Toại là bác sĩ chuyên khoa II và là Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ông Toại bị khởi tố do có liên quan đến đường dây nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Thái Bình nhằm "chạy" chế độ chính sách về chất độc da cam.

"Tất cả trường hợp này sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình đã dừng trợ cấp và thực hiện thu hồi số kinh phí đã hưởng sai quy định. Ngoài ra, 641 trường hợp khác đã được sở LĐ-TB&XH giới thiệu đến hội đồng giám định y khoa giám định tật gai sống chẻ đôi lần hai.

Tuy nhiên, do dịch covid-19 nên các đối tượng chưa đi giám định được. Có nhiều trường hợp ở cùng một xã đều viết đơn xin điều trị nội trú tại bệnh viện.

Những người này đi điều trị theo từng nhóm (2-5 người). Điều trị được 10-15 ngày thì đồng loạt viết đơn xin ra viện và cam kết cùng 1 lý do: Bệnh đã đỡ nhiều, gia đình có việc bận nên đề nghị bệnh viện cho về nhà uống thuốc theo đơn.

Đồng thời, họ xin được sao bệnh án điều trị bệnh để về địa phương làm chế độ chính sách. Đáng chú ý, trong đố có nhiều người là đảng viên, cán bộ hưu trí, hiện đang tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đang làm bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn...”, lãnh đạo sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình thông tin thêm.

