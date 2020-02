Hơn 100 người Trung Quốc ở Nghệ An chưa có trường hợp nghi nhiễm nCoV

Trong tỉnh

Số liệu từ Công an tỉnh Nghệ An, hiện nay có khoảng hơn 100 người Trung Quốc đang làm việc, thăm thân, lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo Sở Y tế Nghệ An, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm bệnh viêm phổi do virus Corona.