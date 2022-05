Hơn 100 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ

Trong hai ngày 22 và 23/5, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp với 3 tỉnh bắc Lào gồm: Xiengkhuang, Vientiane và Saysomboun tổ chức tiếp nhận và bàn giao 103 bộ hài cốt của chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đội quy tập tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được 103 bộ hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ngay từ sáng 23/5, tại huyện lỵ Noonghet, tỉnh Xiengkhoang, hàng trăm học sinh cùng các thầy cô giáo, cán bộ, bộ đội, công an và đông đảo người dân địa phương tập trung dọc hai bên đường vẫy cờ, hoa tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

Đông đảo cán bộ, người dân, học sinh huyện Nonghet, tỉnh Xiêng-khoảng đứng dọc hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyện gia Việt Nam trở về đất mẹ.

“Tôi và các học trò đã tập trung ở đây từ 7 giờ sáng. Chúng tôi rất xúc động khi tham gia buổi lễ hôm nay. Vì mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, các anh hùng liệt sỹ sau bao nhiêu năm mới được trở về Việt Nam, về với đất mẹ. Kính chúc cho linh hồn các anh được siêu thoát. Sự hy sinh của các anh người dân Lào, cũng như các thế thày trò chúng tôi không bao giờ quên”- thầy Vang Vilayphone, giáo viên trường Trung học phổ thông Tujang, huyện Noonghet tay cầm nắm hương, xúc động nói.

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An đạt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ bàn giao hài cốt các anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam ở thị xã Phonsavan, tỉnh Xiengkhuang, Thiếu tướng Sitha Duangmala, Phó Chủ tịch Ủy ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành của Lào tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cao cả mà lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước giao phó. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đội quy tập, chính quyền để cung cấp thông tin phối hợp tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các anh được thuận lợi, hiệu quả hơn”.

Thiếu tướng Sitha Duangmala - Phó Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào.

Trước đó, tại lễ cầu siêu cho vong linh các liệt sỹ theo tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc Lào và Việt Nam trước khi đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam – Lào đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của cả hai dân tôc, cho hoà bình và hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí luôn sống mãi với non sông đất nước và mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập”.

Mùa khô năm 2021-2022, đội quy tập tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được 103 bộ hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam, vượt kế hoạch mục tiêu đề ra đạt 128%. Trong những năm gần đây, công tác tìm kiếm cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ đã hy sinh trên đất Lào gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình, thông tin nhiều liệt sỹ an táng không rõ ràng, tuy nhiên, được sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ của người dân Lào nhiều bộ hài cốt liệt sỹ được phát hiện và quy tập. Số hài cốt của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm nay sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An./.

Tác giả: Trần Tuấn - Đặng Thùy

Nguồn tin: Báo VOV