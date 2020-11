Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra, Tổng thống Trump đi chơi golf

Trump

Tổng thống Donald Trump tại câu lạc bộ Golf quốc tế Trump tại Sterling, Virginia. Ảnh: AP

Sau đó, ông Trump rời Nhà Trắng để đến sân golf của mình ở bang Virginia, gần thủ đô Washington. Bộ trưởng Lao động Mỹ Steven Mnuchin thế chỗ ông khi lãnh đạo các nước khác phát biểu. Trong một bản tóm tắt được công bố vào cuối ngày 21-11, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận về sự cần thiết phải phối hợp với nhau để khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Theo báo The Guardian, ông Trump rõ ràng không quan tâm đến phiên họp bắt đầu sớm vào ngày 21-11 và chia sẻ trên Twitter về kết quả bầu cử. Nói như tờ The New York Times, đó là thói quen cuối tuần hậu bầu cử: Đăng chia sẻ trên Twitter với những tiết lộ gian lận bầu cử và sau đó đi đến sân golf ở bang Virginia. Đây là ngày cuối tuần thứ ba liên tiếp ông Trump làm như vậy.

Trên đường rời Nhà Trắng đến sân golf, ông Trump gặp một số ít những người ủng hộ mang theo cờ Trump, một người mang hình nộm của ông và biểu ngữ đề chữ "thêm 4 năm nữa". Đài CNN thống kê ông Trump đã đến câu lạc bộ golf của mình hơn 300 lần trong 4 năm làm tổng thống.

Tổng thống Trump chơi golf mỗi cuối tuần kể từ ngày bầu cử 3-11. Ảnh: AP

Hội nghị thượng định 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) do Ả Rập Saudi chủ trì năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến vì dịch Covid-19. Covid-19 xuất hiện ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 58,4 triệu người nhiễm, gần 1,4 triệu người tử vong và hơn 40,4 triệu người bình phục.

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 12,4 triệu người nhiễm và hơn 261.700 người chết. Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng liên tiếp trong những ngày qua và nước này ghi nhận hơn 195.000 ca chỉ riêng trong ngày 20-11.

Ngày 21-11, các nhà lãnh đạo G20 cam kết hỗ trợ việc phân phối công bằng vắc-xin, thuốc và xét nghiệm Covid-19 khắp thế giới với mục tiêu giúp đỡ các nước nghèo hơn không bị bỏ rơi, đồng thời gia hạn khoản nợ cho những nước này.

Các nhà lãnh đạo cho biết nền kinh tế toàn cầu đang bắt đầu khởi sắc nhưng sự phục hồi vẫn "chưa đồng đều, không chắc chắn và có nhiều rủi ro". Họ sẽ dùng mọi nỗ lực để đảm bảo cuộc sống, việc làm và thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích các ngân hàng phát triển đa phương tăng cường nỗ lực giúp các nước đối phó với khủng hoảng.

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động