Học sinh Nghệ An sẽ cùng tựu trường vào ngày 1/9, có thể khai giảng trực tuyến

Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 1/9. (Ảnh chụp trước khi bùng phát dịch Covid-19)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9; riêng lớp 1 từ ngày 23/8; tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9.

Tại Nghệ An, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, học sinh toàn tỉnh sẽ cùng tựu trường ngày 1/9. Lễ khai giảng năm học mới diễn ra đồng loạt vào ngày 5/9. Các trường kết thúc học kỳ một vào 16/1/2022 và hoàn thành chương trình năm học vào 25/5/2022.

Hiện nhiều trường học tại Nghệ An đang được trưng dụng làm khu cách ly cho lao động trở về từ vùng dịch

Theo lý giải của người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An, hiện toàn tỉnh đang có hơn 500 cơ sở giáo dục, trường học được trưng dụng làm khu cách ly, trong đó có khoảng 300 trường mầm non, hơn 100 trường tiểu học, 60 trường THCS

Trong thời điểm năm học mới đến gần, Sở GD&ĐT mong muốn các địa phương từ nay không nhận lao động từ vùng dịch về cách ly trong trường học. Tạo điều kiện để bàn giao lại cơ sở vật chất, vệ sinh, tiêu độc, khử khuẩn trường lớp chuẩn bị đón học sinh.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phòng dịch cho học sinh, giáo viên, ngày tựu trường chung của học sinh toàn tỉnh sẽ diễn ra vào 1/9, kể cả học sinh vào lớp 1.

Trẻ mầm non 5 tuổi làm quen với con số, chữ cái

Theo khung chương trình năm học, đối với lớp 1 sẽ có 2 tuần 0 – là thời gian để trẻ làm quen, chuyển tiếp từ môi trường mầm non sang phổ thông. Đây cũng là thời gian để các em học quy tắc, nội quy, phương pháp học tập....

Tuy nhiên, tại Nghệ An đã triển khai mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1. Mặt khác, theo ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng GD Tiểu học, Sở GD&ĐT Nghệ An, hiện các nhà trường được chủ động, tự xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy.

Giáo viên lớp 1 sẽ linh hoạt kiểm tra, hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường mới để dạy học đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định. Vì vậy, việc tựu trường muộn hơn những năm trước cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới học sinh lớp 1.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức linh hoạt tùy điều kiện thực tế mỗi địa phương

Về vấn đề khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có phương án kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, địa phương nào đã kịp bàn giao cơ sở vật chất cho trường học, đảm bảo an toàn thì sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp và tổ chức dạy học bình thường ngay sau đó.

Còn với những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội thì tổ chức khai giảng trực tuyến. Việc thực hiện chương trình năm học sẽ do nhà trường chủ động dựa trên tình hình thực tế.

Riêng các cơ sở giáo dục mầm non, hiện có nhiều trường đang được trưng dụng làm khu cách ly. Tuy nhiên, đây là bậc học đặc thù so với giáo dục phổ thông, các đơn vị, cơ sở, trường học không khai giảng mà gọi là ngày hội đến trường. Vì vậy, nhà trường có thể linh hoạt tổ chức, không nhất thiết phải thực hiện đúng ngày 5/9.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại