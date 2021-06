Hoài Linh xin lỗi việc giữ hơn 13 tỷ đồng từ thiện suốt 6 tháng

Your browser does not support the video tag.

Hoài Linh giải trình việc giải ngân chậm hơn 13 tỷ đồng từ thiện Sau những tranh cãi về việc giải ngân chậm số tiền hơn 13 tỷ đồng từ thiện, Hoài Linh nhận lỗi. Nghệ sĩ giải trình đã không lường trước được sự khó khăn của công việc từ thiện.

Ngày 5/6, nghệ sĩ Hoài Linh đăng tải video giải trình về hoạt động kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung lũ lụt hồi năm 2020. Anh thừa nhận việc làm của mình đã khiến dư luận bức xúc, đồng thời gửi lời xin lỗi.

Hoài Linh nói: "Với sự quan tâm và bức xúc của quý vị về việc làm từ thiện của Linh thời gian qua, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành".

Hoài Linh cho biết anh bị ung thư tuyến giáp và phải xạ trị lần đầu tiên vào ngày 20/10/2020, xạ trị lần hai vào giai đoạn 12/4-16/4.

"Tôi không biện minh. Tôi chỉ muốn giải thích để quý vị hiểu vì sao tôi lại giữ số tiền lâu như vậy, gây nên sự bức xúc trong cộng đồng.

Hoài Linh giải trình việc giải ngân và gửi lời xin lỗi khán giả, các nhà hảo tâm.

Ngày 20/10/2020 là ngày tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt. Thời điểm trước đó, rất nhiều mạnh thường quân, hội đoàn đổ về miền Trung. Lúc đó, tôi đang xạ trị lần đầu tiên. Về nhà, tôi bắt đầu cách ly. Tôi ở trong phòng suốt. Tôi không nghĩ số tiền mọi người gửi đến lại nhanh và nhiều như thế. Ngày 11/11, sau tuần cách ly sức khỏe, tôi xin đóng tài khoản và chuẩn bị lên đường", Hoài Linh nói.

Theo Hoài Linh, vào cuối năm 2020, anh dự định đến giúp những bà con ở vùng bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhưng đường đi nhiều nơi bị sạt lở. Các đoàn từ thiện được khuyến cáo không nên đi ngay.

"Tôi không nghĩ quá trình tiền trạm lâu như vậy. Ngày 6/12/2020, tôi ra Nha Trang để diễn chương trình của em mình. Lúc đó, tôi quyết định ngày 7/12/2020 ra miền Trung. Khi tôi chuẩn bị đặt vé thì nhận được công văn từ Quảng Bình về những người đến từ vùng dịch. Vì thế, tôi quyết định hoãn lại", nghệ sĩ nói.

Hoài Linh nói anh bị sốc khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào ngày 9/12/2020. Sau khi lo hậu sự cho đồng nghiệp, anh tiếp tục nhận được tin dì ruột của mình qua đời tại Mỹ.

"Ngày 13/1, việc an táng của dì tôi mới xong. Sau những ngày đó, tôi muốn đi ra miền Trung. Nhưng tôi cảm thấy sức khỏe của mình không ổn". Hoài Linh cho biết vào dịp Tết Nguyên đán 2021, anh đã giải ngân đợt một 700 triệu đồng và đợt hai 200 triệu đồng để tặng quà Tết cho bà con tỉnh Quảng Nam.

Nói về việc giải ngân tiền từ thiện chớp nhoáng, ủng hộ lũ lụt vào mùa nắng nóng, Hoài Linh giải thích: "Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi không biết lúc nào mình mới đi được, nên đã nhờ người thân ở Quảng Nam gửi số tiền từ thiện đến cho bà con. Trước đó, tôi có nói với quý vị đây là số tiền giúp bà con khắc phục sau lũ".

Ở cuối video, Hoài Linh công khai sao kê ngân hàng cũng như giấy xác nhận từ địa phương về cácn khoản đã giải ngân.

"Tôi sai, tôi xin nhận mình sai dù với bất kỳ lý do nào. Tôi xin một lần nữa cảm ơn các nhà hảo tâm, khán giả, bà con miền Trung", Hoài Linh thừa nhận đây là bài học lớn.

Trong đợt lũ ở miền Trung vào cuối năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hôm 11/11/2020, Hoài Linh công bố nhận được hơn 13 tỷ đồng từ thiện. Danh hài hứa sẽ đến tận nơi để giúp đỡ bà con miền Trung. Sau hơn 6 tháng, Hoài Linh không có bất kỳ động thái nào công bố về hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ. Chiều 24/5, trong video gửi tới truyền thông, Hoài Linh cho hay toàn bộ số tiền quyên góp được vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây. Trước phản ứng dữ dội của dư luận và truyền thông về việc chậm trễ giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện, Hoài Linh và ê-kíp đã thực hiện gấp rút giải ngân từ ngày 29/5. Tối 3/6, đại diện Hoài Linh cho biết đã giải ngân 15,2 tỷ đồng từ thiện. Việc Hoài Linh chuyển tiền nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Công chúng nhận định nghệ sĩ đang làm từ thiện theo cách... cho có sau khi bị chỉ trích. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bức xúc: "Tại sao trì hoãn 6 tháng không giải ngân với lý do dịch bệnh không thể đi trực tiếp nhưng giờ, đúng giai đoạn đỉnh dịch, Hoài Linh lại chi nhanh thế? Đây là bị chỉ trích mới làm phải không?", "6 tháng trước không chi, vài ngày sau video xin lỗi mới giải ngân, Hoài Linh nên giải thích rõ ràng. Tiền từ thiện không phải thích chi lúc nào thì chi".

Tác giả: Ly Nguyễn

Nguồn tin: zingnews.vn