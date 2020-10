Hòa SLNA, Nam Định trụ hạng V-League với kịch bản nghẹt thở đến khó tin

Nam Định bước vào trận gặp SLNA với áp lực từ cuộc chiến trụ hạng. Hơn Quảng Nam 2 điểm và có hiệu số vượt trội, nhưng thầy trò HLV Phạm Hồng Phú hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng thành Nam chắc chắn ở lại V-League mùa tới.

Nam Định (áo xanh) có nhiều cơ hội ăn bàn. (Ảnh: Hải Hoàng)

Khi Nam Định còn chưa kịp áp đặt thế trận lên SLNA, Quảng Nam đã mở tỷ số trước Hải Phòng. Kết quả này khiến Nam Định thi đấu nửa đầu hiệp 1 với đôi chân căng cứng. Đội khách không thể lên bóng mạch lạc, dù SLNA đá với đội hình phụ ở trận này.

Ngay cả khi có cơ hội rõ ràng, Nam Định vẫn bỏ lỡ đáng tiếc. Cầu thủ đội khách bị hậu vệ Bá Sang của SLNA kéo ngã ở phút 17, nhưng trên chấm phạt đền, Rafaelson không thể đánh bại thủ môn Văn Tiến với cú đặt lòng quá hiền. Sau đó ít phút, Quảng Nam ghi liền 2 bàn vào lưới Hải Phòng, đẩy Nam Định vào sức ép ngàn cân.

Video: Rafaelson mở tỷ số cho Nam Định

Đội khách chơi chùng xuống trong ít phút và liên tục để SLNA bắn phá, trước khi bất ngờ mở tỷ số ở phút 34. Rafaelson lao vào dũng mãnh để đánh đầu tung lưới Văn Tiến, đưa Nam Định vượt lên.

Tuy nhiên, lợi thế của Nam Định chỉ tồn tại trong 2 phút. Ngay sau bàn thua, SLNA tổ chức tấn công nhanh và có bàn gỡ 1-1 từ cú sút không thể cản phá của Đình Châu. Hàng thủ Nam Định đã chơi lỏng lẻo ở tình huống này, để Đình Châu thoải mái sút xa vào lưới thủ môn Xuân Việt.

Nam Định dồn toàn lực lên ép SLNA trong hiệp 2. Đội bóng của HLV Hồng Phú tiếp tục tạo ra nhiều tình huống ghi bàn ngon ăn. Thiago Melo có pha đệm bóng ở cự ly 5m ở thế không bị kèm sát. Rafaelson cũng có 2 pha bóng uy hiếp cầu môn của Văn Tiến, nhưng điểm chung của những pha dứt điểm là đều đi thiếu chính xác.

Đưa bóng đi trúng khung thành, Nam Định cũng không thể làm rung mành lưới SLNA khi thủ môn Văn Tiến chơi xuất sắc. Người gác đền của SLNA bay người ngoạn mục để cản pha đánh đầu của Toni Agbazi ở phút 75.

Rafaelson bỏ lỡ nhiều pha dứt điểm ngon ăn. (Ảnh: Hải Hoàng)

Sức ép đè nặng lên đôi chân Nam Định khi thời gian trận đấu trôi dần về cuối. Nam Định tấn công dồn dập, nhưng thủ môn Văn Tiến của SLNA vẫn vững vàng.

Dù vậy, kịch tính được đẩy lên cao trào ở Lạch Tray khi Hải Phòng thi đấu rất hay trong hiệp 2 và ghi 2 bàn vào lưới Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng thắng chung cuộc 4-2 và như thế là không đủ để đội bóng này ở lại với V-League.

Nam Định giữ được kết quả hòa 1-1 với SLNA, và đây là điểm số quý như vàng giúp đội bóng của HLV Hồng Phú trụ hạng. Nam Định bằng điểm với Quảng Nam, nhưng thoát nguy cơ xuống hạng nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng/bại.

Bảng xếp hạng chung cuộc nhóm đua trụ hạng.

Kết quả chung cuộc:

SLNA 1-1 Nam Định

Hải Phòng 2-4 Quảng Nam

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC