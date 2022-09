Hoa hậu Thùy Tiên tích cực làm thiện nguyện sau khi vừa được minh oan

Cô nàng đã đồng hành cùng dự án “Nuôi em Mộc Châu" - nuôi cơm trưa do các em nhỏ vùng cao do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La điều hành trên địa bàn Mộc Châu, Sơn La do đồng chí Dương Hải Anh là chủ nhiệm. Ngoài đến trao quà, Hoa hậu Thùy Tiên còn đến tận nơi ở để thăm hỏi các em.