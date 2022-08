Hoa hậu Nông Thúy Hằng: "Không bận tâm đến những tin đồn thất thiệt"

Tự hào về hành trình đã qua để trở thành Hoa hậu

PV: Tròn 1 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Thật sự thì Hằng cũng đã dần thích nghi với vai trò nhiệm vụ của một Hoa hậu nhưng cảm xúc thì vẫn vô cùng hạnh phúc và tự hào về cả một hành trình đã qua để đạt được danh hiệu này.

Cuộc sống của Hằng cũng thay đổi khá nhiều, mọi thứ giờ không còn là riêng tư nữa, đi bên cạnh Hằng luôn có ê-kíp chăm sóc và mọi người cũng nhìn nhận Hằng theo một cách khác. Thay đổi lớn nhất chính là Hằng gặp phải rất nhiều tin đồn thất thiệt, đối mặt với những sự đặt điều "từ trên trời rơi xuống". Qủa thực, Hằng không nghĩ là khi mình thành Hoa hậu lại bị nhiều người bàn tán như vậy, nhất là những lời bàn tán về đời tư.

PV: Những "tin đồn thất thiệt" đó ảnh hưởng đến chị thế nào?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Những tin đồn không đúng sự thật khiến nhiều người sẽ có cách nhìn sai về Hằng và ảnh hưởng đến gia đình Hằng, những người thân yêu và bạn bè của Hằng. Gia đình chỉ biết động viên Hằng, mọi người sợ Hằng bị áp lực tâm lý vì phải đối mặt với quá nhiều bình luận tiêu cực. Hằng sợ nhất là bị người thân hiểu lầm, còn với những người không biết gì và bình phẩm về mình, Hằng không bận tâm lắm vì họ không tiếp xúc với Hằng.

PV: Không bận tâm nhưng chị vẫn đã lên tiếng phản hồi lại rồi đấy thôi?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Người ta tung tin đồn Hằng nợ môn, quảng cáo web đen, cặp đại gia... Những thông tin đó lại gây ra hậu quả rất lớn là mọi người cứ hùa vào, mọi người chỉ đọc mà không quan tâm đến xác minh, đó là lý do mà tôi vẫn phải lên tiếng.

PV: Đó cũng là cách chị đối diện với những tin đồn và ý kiến trái chiều của mọi người về mình?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Hằng sẽ dũng cảm đối mặt. Điều gì làm sai Hằng sẵn sàng xin lỗi, còn điều nào quá vô lí Hằng chọn cách im lặng hoặc giải thích tuỳ từng trường hợp. Tuy nhiên Hằng cũng sẽ cảm ơn khán giả vì họ đã quan tâm tới cuộc sống và hình ảnh của mình. Dù là phán xét hay động viên thì từng ý kiến đó đều giúp Hằng tiến xa hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân.

PV: Về chuyện không được lựa chọn tham gia Miss Earth 2022 thay vào đó là Á hậu 2 Thạch Thảo, chị muốn nói sao về chuyện này?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Hằng thấy rất bình thường về quyết định này. Ngay từ khi ban tổ chức chưa công bố đại diện thi Hoa hậu Trái đất, Hằng cũng đã đoán người được chọn là Thảo bởi cô ấy là người rất phù hợp với các tiêu chí của cuộc thi.

Về phần Hằng, trong suốt thời gian qua, Hằng chưa từng đề cập đến chuyện mình sẽ tham gia cuộc thi quốc tế, hay khao khát được đi thi quốc tế, Hằng chỉ nói hi vọng mình có thể đi xa nhất mà thôi.

Hướng tới hình ảnh thanh nhã, lịch thiệp trong tương lai

PV: Từng tham dự Hoa hậu Thế giới Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam nhưng không lọt top cao, vậy chiến thắng lần nàycủa chị là cao nhất và có được coi là may mắn không?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Hằng nghĩ trong cuộc sống này, mọi thứ mọi sự kiện đều cần đến may mắn và ai cũng cần may mắn. Thế nhưng may mắn chỉ mỉm cười khi ai đó thật sự nỗ lực chứ không phải là ngồi không đợi may mắn.

PV: Chiếc vương miện có "sức nặng" vô cùng lớn, chị sẽ làm gì để khẳng định và chứng minh mình là "chủ nhân" xứng đáng?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Mỗi hành động của Hằng từ giờ sẽ kín kẽ hơn, cẩn thận hơn và bên cạnh đó là các hoạt động thiện nguyện. Ngày 20/8, Hằng và BTC cuộc thi sẽ có chuyến đi Hà Giang để tặng quà và trao học bổng cho con em dân tộc miền cao.

PV: Sau mỗi cuộc thi sắc đẹp, chị đã có những trải nghiệm và bài học gì cho riêng mình?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Mỗi hành trình đều vui ở chặng đi và hạnh phúc ở đích đến. Mỗi cuộc thi là cuộc thi trắc nghiệm với kiến thức là trải nghiệm cho hành trang sống của mỗi cô gái trẻ, trong đó có Hằng.

PV: Trong suốt hành trình dự thi, đã bao giờ chị thoáng nghĩ mình sẽ là Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Hằng luôn nghĩ tới điều này để áp dụng luật hấp dẫn vì Hằng tin rằng thành công sẽ nằm ở nơi trái tim thuộc về.

PV: Để giấc mơ đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 trở thành hiện thực, chị có phải đánh đổi điều gì?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Đánh đổi thì có rồi và đó là thời gian. Thời gian để “lười biếng” như hồi tự ở nhà ít hơn, phải dậy sớm hơn, tham dự các hoạt động năng nổ hơn. Phải tăng cường tập thể dục để theo được lịch trình của cuộc thi.

PV: Hình ảnh chị muốn hướng tới trong tương lai là gì?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Một hình ảnh thiếu nữ thanh nhã, lịch thiệp nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của một người con gái dân tộc Tày miền núi Hà Giang đầy cảnh sắc say lòng người.

PV: Là Hoa hậu, khối công việc sẽ rất "dày", chị sẽ phân bổ thời gian như thế nào cho công việc và cá nhân cũng như gia đình?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Hằng vẫn dành thời gian đi học, đi chơi cùng bạn bè, về quê, tham dự các hoạt động Đoàn địa phương. Cũng khó có lịch cụ thể ấn định lắm, cái này là “tuỳ cơ ứng biến” thôi.

PV: Dự định sắp tới của chị là gì?

Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Sẽ là những chuyến công tác tại Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai với các hoạt động thiện nguyện với nội dung hướng về giáo dục và khuyến học.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.

Tác giả: Vũ Toàn, Hà Phương

Nguồn tin: vov.vn