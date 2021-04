Hoa hậu H’hen Niê phản pháo trước tin đồn “làm màu”

Trong số những người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại một cuộc thi sắc đẹp trong nước thì H’hen Niê vẫn được biết đến là Hoa hậu có lối sống bình dân và giản dị nhất. Người đẹp gốc Ê đê vẫn không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh vui vẻ trong cuộc sống đời thường mỗi khi về quê thăm gia đình như chân lấm tay bùn lội ruộng, cầm lưỡi hái đi cắt lúa, ngồi bệt ngoài đồng ăn cơm trưa với mẹ…Những lúc không phải đi diễn hay xuất hiện tại các sự kiện, chương trình, cô thậm chí còn để mặt mộc cho thoải mái mà không sợ bị “soi” là kém sắc.

Mới đây H’hen Niê sau khi hoàn thành buổi biểu diễn ở quê nhà Đắk Lắk vào tối 25-4 thì vội ra xe khách để di chuyển về TP.HCM cho kịp kế hoạch công việc đã định trước vào ngày hôm sau. Trên xe, dù thấm mệt nhưng H’hen Niê vẫn hồ hởi nhận lời chụp ảnh cùng một nhân viên trên xe khi người này nhận ra mình. Dù đeo khẩu trang nhưng ánh mắt của cựu “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” vẫn thể hiện rạng rỡ và thân thiện như tính cách mà mọi người vẫn biết đến ở cô.

Mặc dù vậy, bức ảnh sau khi được nhân viên nhà xe chia sẻ trên mạng xã hội đã vấp phải một số ý kiến cho rằng H’hen Niê “làm màu” cho phù hợp với hình ảnh Hoa hậu bình dân mà mình gây dựng nên mới chọn đi xe khách vất vả như thế để về TP.HCM.

Trước những lời xì xào này, H’hen Niê đã lên tiếng bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình. Người đẹp cho biết, đối với cô thì xe cộ đi lại chẳng qua chỉ là phương tiện phục vụ cho mục đích công việc, vì thế chỉ cần đáp ứng tiêu chí tiện thì cô chọn đi. H’hen Niê tự nhận, cô thuộc tuýp người tranh thủ làm việc nên kiểu gì bằng mọi giá cũng sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề để hoàn thành công việc với suy nghĩ: “không ngại khó, chỉ sợ không đủ sức khỏe”.

Nói về việc chọn đi xe khách từ Đắk Lắk về TP.HCM, H’hen Niê kể, hôm đó sau khi diễn xong ở quê nhà thì không kịp đáp chuyến bay nào về lại TP.HCM, chuyến gần nhất phải đợi đến trưa ngày hôm sau 26-4. Tuy nhiên cô cần phải về gấp để kịp cho công việc đã lên kế hoạch vào sáng hôm đó. Vì vậy cô chọn phương án đi xe khách. Người đẹp nói vui, tính ra di chuyển bằng xe khách lại rất thoải mái vì có không gian riêng, gối và chăn để nằm nghỉ ngơi, chứ nếu đi xe riêng của mình thì cô cũng không được nằm thẳng và ngủ ngon đến như vậy.

Cũng theo H’hen niê, cô vẫn thường được di chuyển bằng xe ô tô riêng 4 chỗ để “chạy sô” nhưng chưa chắc đã sướng bằng đi xe khách. Như lần cô đáp chuyến bay vào lúc 19h tối để đi tỉnh khác diễn, song chuyến bay này bị hoãn lại do bão và sau đó đến 23h thì hãng thông báo không thể cất cánh được do điều kiện thời tiết xấu. Sau đó, cô được một người bạn chở xe ô tô 4 chỗ dưới trời mưa to để kịp tới điểm diễn trước 8h sáng hôm sau. Không may cho cô là chiếc xe ô tô này bị hở mui và dột nên cô phải ngồi ở ghế sau, không tranh thủ nằm ngả ghế ra ngủ được.

Rồi có lần biểu diễn xong một chương trình ở TP.HCM vào lúc 23h khuya, mà 7h30 sáng hôm sau cô phải có mặt ở Đắk Lắk cắt băng khánh thành một sự kiện, thế là cô phải để nguyên mặt mũi đã được trang điểm để di chuyển trên xe ô tô 4 chỗ suốt chặng đường dài này. Do sợ không kịp nên tài xế chạy quá tốc độ và còn bị phạt. Người đẹp nói thêm, đấy là những lần “chạy sô” gấp ở phía Nam, còn không ít lần cô “chạy sô” ngoài các tỉnh miền núi phía Bắc còn vất vả hơn vì sau khi hạ cánh xuống sân bay là di chuyển bằng xe ô tô suốt chặng đường “ăn 5 bữa mà chưa tới nơi”. Bù lại, cô tranh thủ ngắm cảnh đẹp dọc đường lên Tây Bắc.

Cũng bởi trải qua không ít lần di chuyển vất vả đáng nhớ như thế nên H’hen Niê hào hứng giãi bày, đi xe khách cô thấy “không xi nhê gì cả” mà còn sướng chán.

