Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng khi bị cho là cái tên 'khó nhớ'

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ đăng dòng trạng thái xin lỗi khi bị cho là cái tên "khó nhớ". Nguyên nhân là vì một nhà sản xuất đã có cách hành xử thô lỗ và thiếu tôn trọng nàng hậu. Đáp lại dòng trạng thái, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực cô nàng.

Tuy nhiên, cô nàng chẳng những không tức giận mà lại còn để lại bình luận ghi cách đọc tên mình khiến khán giả vô cùng hài lòng trước hành động "văn minh" và cách cư xử khéo léo của người đẹp.

Một cư dân mạng bênh vực nàng hậu, chia sẻ: "Né gấp! Chốt câu "Sao phải nhớ cái tên đó vậy" là thấy khinh người rồi". Trong khi đó, một netizen khác lại viết rằng: "Chị Hen không việc gì phải xin lỗi cả. Tên là của ba mẹ đặt cho chị, là niềm tự hào của chị, của gia đình và dân tộc nơi chị sinh ra. Người phải xin lỗi là người không hề tôn trọng chị đó, thái độ như vậy thật khinh người và thiếu chuyên nghiệp. Hơn nữa tên chị không hề khó đọc, nó rất dễ đọc, dễ nghe và rất đặc trưng. Mỗi khi chị xưng "Hen" với mọi người, em luôn thấy nó rất dễ thương và gần gũi chị ạ. Rất nhiều người Việt Nam yêu mến chị, nhớ tên chị, bạn bè quốc tế cũng nhớ tên chị nên chị đừng buồn nha".

Những bình luận bênh vực từ cư dân mạng.

Là một trong những nàng hậu được yêu thích nhất tại Việt Nam, không quá khó hiểu khi từng cử chỉ, hành động của H'Hen Niê nhận lại được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả. Cách sống mộc mạc, giản dị, gần gũi của nàng hậu đem đến cho cô nàng sự khác biệt với các mỹ nhân trong làng Showbiz Việt.

Hình ảnh mộc mạc, giản dị, đời thường của nàng hậu luôn thu hút khán giả.

Được biết, nàng hậu là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra tại Thái Lan và xuất sắc lọt vào Top 5 Chung cuộc. Tuy không được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhưng câu nói đã truyền cảm hứng đến với rất nhiều khán giả trong và ngoài nước: "From nothing, I'm here I am. I can do it, you can do it", tạm dịch: " Từ không có gì, tôi có mặt tại đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được".

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: saostar.vn