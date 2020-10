Hòa Bình có Phó giám đốc Công an tỉnh 37 tuổi

Trung tá Bùi Việt Hùng (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm.

Ngày 6/10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm đối với Trung tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an TP Hòa Bình, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Được biết, Trung tá Bùi Việt Hùng năm nay 37 tuổi. Trước khi làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Trung tá Hùng từng là chiến sĩ cảnh sát hình sự, Phó đội trưởng, Đội trưởng Đội điều tra hướng dẫn án xâm phạm nhân thân, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Hòa Bình), Trưởng Công an thành phố Hòa Bình.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông