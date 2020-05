HLV Lê Thụy Hải: Bầu Đức đang kìm chân Tuấn Anh, nên trao cơ hội như Công Phượng

Nếu năm nay Hùng Dũng đoạt QBV Việt Nam thì sẽ xứng đáng hơn Quang Hải năm 2018? "Thực ra mà nói, QBV ở Việt Nam tôi chẳng thấy nó chính xác gì cả, chẳng có tiêu chí gì cả. QBV là gì? Cầu thủ đấy ở CLB phải thế nào chứ. Chúng ta không dám so sánh với thế giới nhưng tiêu chí phải giống nhau. Cầu thủ phải xuất sắc, phải là người có khả năng dẫn dắt, quyết định cho cả một đội bóng trên sân. Nhưng ở Việt Nam thì nhiều khi không phải thế. Ví dụ năm ngoái, Quang Hải chẳng qua là được vài trận trong giải quốc tế, chứ đâu phải cả mùa giải ở CLB đâu. Có thể cậu ấy rất là hay nhưng một phần do báo chí ca ngợi hoặc do tiêu chí bầu nó không rõ ràng. Hùng Dũng năm nay nếu đoạt QBV thì hợp lý hơn Quang Hải mùa trước. Ở Hà Nội FC, bạn ấy cũng rất xuất sắc, tất nhiên chưa thể so với đội trưởng Văn Quyết. Điều quan trọng nhất, SEA Games vừa rồi mà không có bạn ấy thì cực kì khó khăn. SEA Games đấy là cái mà lần đầu tiên chúng ta đoạt HCV môn bóng đá nam. Trên ĐTQG, Hùng Dũng cũng là một trong những cầu thủ hay. Vì thế Dũng rất xứng đáng đoạt QBV 2019" - HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm.