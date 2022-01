Hiếu PC cảnh báo một ứng dụng trên smartphone mà người dùng cần phải gỡ gấp!

Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống Lừa Đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), trở thành một chuyên gia an ninh mạng với nhiều chia sẻ nhận được sự quan tâm.

Những chia sẻ của Hiếu PC về vấn đề an ninh mạng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo netizen, đặc biệt trong bối cảnh các đối tượng lừa đảo trên mạng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi.

Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, Hiếu PC đã lên tiếng chia sẻ về một ứng dụng đang được chạy quảng cáo rầm rộ trên Facebook và khuyên mọi người nên gỡ gấp khỏi điện thoại của mình.

Cụ thể, anh cho biết, những ứng dụng lừa đảo kiểu mới nhằm mục đích lấy thông tin như dấu vân tay, chỉ tay, và người dùng còn mất tiền cho một ứng dụng lừa đảo vô nghĩa. Ứng dụng mà Hiếu PC đề cập đến là Astro Horoscope & Astrology - một ứng dụng xem chỉ tay, chiêm tinh, xem tử vi hàng ngày của bạn về tình yêu, sức khỏe, sự giàu có, du lịch, may mắn và công việc. Tuy nhiên đây chỉ là những thông tin mang tính chất tham khảo, nhưng người dùng phải chi ra một số tiền không nhỏ để trải nghiệm tất cả các tính năng. Chuyên gia an ninh mạng không ngần ngại gọi đây là ứng dụng "lừa bịp".

Hiếu PC còn cho biết thêm những ứng dụng này đang được chạy quảng cáo mạnh trên Facebook, thu về số lượng người dùng rất lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng là các bình luận không mấy lạc quan về ứng dụng này. Anh cũng cảnh báo người dùng tuyệt đối không cài bất kỳ những ứng dụng có tính năng tương tự.

Ứng dụng mà Hiếu PC cảnh báo cần gỡ bỏ khỏi điện thoại

Các ứng dụng tương tự đang có mặt trên iOS và Android

Người dùng nên cẩn trọng với các ứng dụng được cài đặt vào điện thoại của mình, tránh tình trạng ứng dụng lấy cắp thông tin hoặc theo dõi hoạt động của chúng ta.

