Hiện trường vụ 46 thi thể di dân trong xe tải ở Mỹ

Video: Hiện trường phát 46 thi thể di dân trong xe tải ở Mỹ

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xe cảnh sát và xe cứu thương tập trung xung quanh một chiếc đầu kéo cỡ lớn. Chiếc xe được tìm thấy cạnh đường ray xe lửa ở một khu vực hẻo lánh ở ngoại ô phía nam thành phố San Antonio. (Ảnh: Twitter)

Fox News dẫn nguồn thạo tin cho biết 16 người, trong đó có 12 người lớn và 4 trẻ em khác trong tình trạng sức khỏe yếu đã được cứu sống và đưa tới các bệnh viện gần đó. Khi được tìm thấy, họ bị kiệt sức và say nắng. Giới chức không tìm thấy nước trong chiếc xe tải. (Ảnh: AP)

Các quan chức địa phương cho biết 3 người bị bắt giữ nhưng không rõ họ có liên quan tới vụ việc hay không. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ việc này với sự hỗ trợ của cảnh sát San Antonio. (Ảnh: ABC News)

Các nạn nhân đều là người di cư trái phép. Cảnh sát trưởng San Antonio William McManus mô tả vụ việc là vụ buôn người chết chóc nhất mà ông từng biết tại thành phố này. (Ảnh: CDL)

Các nhà chức trách nhận được cuộc gọi đầu tiên về chiếc xe tải khoảng chiều tối từ một công nhân trong khu vực. Anh này nói nghe thấy tiếng kêu cứu từ chiếc xe. Chiếc xe đầu kéo có hệ thống làm lạnh nhưng có vẻ nó đã không hoạt động. San Antonio, thành phố cách biên giới Mexico khoảng 250 km đang trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39,4 độ C vào ngày 27/6. (Ảnh: Reuters)

Cửa của chiếc xe tải mở một phần khi cảnh sát đến nơi. Giám đốc cứu hỏa của thành phố Charles Hood, cho biết những người sống sót dường như không được tiếp cận với nước và quá yếu để có thể tự thoát ngoài. (Ảnh: The Texas Tribute)

Quốc tịch các nạn nhân chưa được công bố nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cho biết lãnh sự Mexico đang trên đường đến địa điểm này. Tuy nhiên các quan chức Guatemala cho biết chính quyền Mỹ và Mexico đã xác nhận một số nạn nhân đến từ Guatemala. Trong khi đó, Fuerza Catracha - một tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư Honduras, nói với tờ San Antonio Express-News rằng giới chức thông báo với họ rằng một số nạn nhân có thể là người Honduras. (Ảnh: AP)

Tác giả: SONG HY(Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo VTC News