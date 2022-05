Heroin giấu trong mì tôm gửi theo kiện hàng xe khách

Sau nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, 7h30’ sáng 24/5, một mũi trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) mật phục phía trước văn phòng giao dịch một doanh nghiệp kinh doanh vận tải (ở 61 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa) bất ngờ ập đến vây bắt người đàn ông đi xe máy BKS 78E1-265.31 đến nhận nửa bao hàng ký gửi theo xe khách vận hành tuyến TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa. Kiểm tra bên trong bao hàng có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng cất giấu lẫn với những gói mì tôm.

Trinh sát ập đến khóa tay đối tượng.

Theo Trung tá Trương Ngọc Thọ – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Tuy Hòa, qua khai thác “nóng”, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Phú (SN 1985, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên); còn chất tinh thể màu trắng bên trong là 2g heroin do Phú liên hệ mua của một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh.

Công an phường 1, TP Tuy Hòa kịp thời có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các trinh sát.

Cùng với việc khám xét khẩn cấp nơi ở Phạm Văn Phú, thu giữ công cụ sử dụng ma túy, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, ngoài tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy, Phạm Văn Phú còn có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù giam, đến giữa tháng 5/2020 mới được ra tù.

