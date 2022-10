Hệ thống ảnh cưới lớn nhất Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa, nhiều cặp đôi hoang mang

Hệ thống ảnh viện cưới Mai Wedding tại Đà Nẵng bất ngờ đóng cửa - Ảnh: F.B

Nhiều cặp đôi đã ký hợp đồng, đóng số tiền hàng chục triệu đồng để thực hiện gói chụp hình cưới và chụp tiệc cưới, phục trang đang lo lắng mất trắng số tiền khi cửa hàng đóng cửa.

Các cặp đôi đang cận kề ngày cưới càng thêm lo âu, phải tìm phương án khác để đảm bảo có hình cưới và phục trang trong ngày trọng đại.

Trưa 14-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Út - một khách hàng của Mai Wedding - cho biết đã ký hợp đồng và đặt tiền cho gói chụp studio và gói chụp tiệc cưới hai nơi với số tiền hàng chục triệu đồng.

Theo chị, đây là số tiền không nhỏ từ dành dụm tiết kiệm, dù bản thân không dư dả gì nhiều nhưng với tâm lý đám cưới chỉ có một lần trong đời nên tìm tới hệ thống này vì nghĩ đây là cửa hàng lớn, dịch vụ tốt.

Mấy ngày trước, vợ chồng chị đến cửa hàng chọn váy và đặt cọc, đến ngày 8-10 thử váy và đóng tiền lần 2. Ngày hôm sau hai vợ chồng đi chụp ảnh và sau đó mấy hôm thì nhận tin cửa hàng đóng cửa. Đến nay chị Út vẫn chưa được nhận file ảnh gốc, chị đã hỏi nhân viên bán hàng nhưng không được hỗ trợ gì.

Để không vỡ kế hoạch, chị Út cho biết đang phải gấp rút tìm đơn vị khác để chụp lại bộ ảnh cưới và ảnh ngày cưới vì thời gian chỉ còn khoảng nửa tháng. Theo chị Út, bản thân còn may mắn vì còn thời gian để xoay xở, với nhiều cặp đôi cận kề ngày cưới thì việc dở dang hợp đồng làm họ rất khó khăn.

Mai Wedding được biết đến như là hệ thống ảnh cưới lớn nhất Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Ảnh từ trang web cửa hàng

Tương tự, chị Thúy Vi cho biết vợ chồng chị đã đóng trước 15 triệu đồng cho gói chụp 23 triệu đồng. Hay tin vụ việc, chị đã liên hệ cửa hàng nhưng không được trả lời về cách giải quyết. Chị Vi cho biết bây giờ chỉ còn cách lấy ảnh gốc và mang sang cửa hàng khác nhờ chỉnh sửa, in ấn để kịp thời gian tổ chức tiệc cưới dù phải tốn kém thêm chi phí và thời gian.

Ngày 13-10, trên trang Facebook chính thức của Mai Wedding, một số nhân viên cửa hàng này đã gửi lời xin lỗi những khách hàng đang còn dang dở dịch vụ tại cửa hàng.

Theo những nhân viên này, họ cũng là nạn nhân của vụ việc khi đã làm việc không lương 1,5 tháng qua. Dù vậy, họ đã nỗ lực lấy lại file dữ liệu gốc cho khách hàng chụp trước ngày 10-10 để gửi tới hàng trăm khách hàng đang có hợp đồng tại đây.

Trưa 14-10, phóng viên đã liên hệ các số điện thoại của cửa hàng này để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc nhưng đến nay tất cả các số điện thoại đều không liên lạc được.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Phước Hương - trưởng Công an quận Hải Châu - cho biết sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân tụ tập tại cửa hàng nên công an quận đã giao công an phường đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Đến hiện tại, cơ quan này vẫn chưa nhận được bất cứ đơn thư gì từ các bên liên quan tới vụ việc.

Mai Wedding là hệ thống ảnh viện cưới lớn nhất Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình với hàng loạt chi nhánh, cửa hàng. Với thương hiệu mạnh và định vị phân khúc cao cấp, mỗi gói chụp ảnh cưới tại đây được báo giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ