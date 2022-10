Hé lộ nguyên nhân vụ con trai chôn thi thể mẹ già 95 tuổi trong vườn nhà

Ngày 1/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc thi thể bà cụ 95 tuổi được phát hiện bị chôn trong vườn nhà tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy T. (SN 1991), trú thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa về việc bà nội mình là P.T.K bỗng nhiên mất tích.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa đã cử lực lượng Công an xuống ngay hiện trường tìm hiểu thông tin vụ việc.

Ngay sau đó, Công an xã Hiệp Hòa đã tới nhà ông Đ.D.M (là con trai cụ K., bố đẻ anh T.) nơi cụ K. đang sống cùng, để xác minh, làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 1 ụ đất bất thường trong vườn nhà, bên trên có trồng cây chuối.

Lực lượng chức năng sau đó thống nhất đào vị trí đất khả nghi, phát hiện cụ K. được chôn bên dưới. Công an xã Hiệp Hòa đã mời ông M. đến trụ sở để làm rõ các vấn đề xung quanh vụ việc trên.

Thi thể cụ K. được lực lượng chức năng tìm thấy trong vườn chuối sau nhà.



Trước vụ việc nghiêm trọng trên, Công an xã Hiệp Hòa đã báo cáo tới Công an huyện Vũ Thư, Công tỉnh Thái Bình, VKSND huyện Vũ Thư cũng tiếp nhận tin báo và phân công Kiểm sát viên kiểm sát điều tra vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, ông M. cho biết, bố ông đã mất từ lâu, năm 2013 vợ ông cũng mất trên khúc sông trước nhà, 2 người con trai thì đi làm ăn xa. Khi đó, người chị gái không lấy chồng thường giúp ông cùng chăm lo cho mẹ già. Năm 2019, chị gái ông mất, chỉ còn một mình ông M. chăm sóc mẹ già.

Do gia đình quá nghèo, nhà lại có nhiều đám tang khiến hàng xóm phải phúng viếng, giúp đỡ nên khi cụ K. mất, ông M. đã lấy chăn quấn vào thi thể cụ và chôn trong vườn. Bởi sợ phiền con cháu và hàng xóm láng giềng, ông M. đã nói dối quanh về việc cụ K. chết, mất tích.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ và chờ kết luận chính thức từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Tác giả: Phan Hải

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật