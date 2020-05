Hé lộ nguyên nhân nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại Cầu Giấy

Hiện trường của vụ tai nạn liên hoàn do xe Mercedes gây ra trên phố Quan Hoa

Sáng 25/5, theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, danh tính nữ tài xế lái xe ô tô Mercedes BKS 30E-161x tông liên hoàn 4 phương tiện trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội là bà L.T.B.V. (SN 1959, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 15h chiều 24/5, lúc này bà L.T.B.V điều khiển ô tô Mercedes mang BKS 30E-161x đi trên phố Quan Hoa hướng về Cầu Giấy. Khi đến trước số nhà 87 phường Quan Hoa, bà L.T.B.V không làm chủ tốc độ đã đâm vào 2 xe mô tô 29C1-255x và 29H1-110x đang đi trên đường.

Không dừng lại ở đó, xe ô tô Mercedes 30E-161x bất ngờ chồm lên, đâm vào 2 xe ô tô đang đỗ ở vỉa hè đối diện bên đường là xe 29A-481x và 30S-748x.

Rất may mắn, vụ tai nạn liên hoàn không gây thương vong về người, nhưng các phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông