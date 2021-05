HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết, tờ trình về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương có liên quan và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Trong 4 tháng đầu năm 2021, HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vừa nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến Ngày bầu cử. Nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất lúc này là tập trung quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo Ngày bầu cử được tổ chức thành công, thực sự là Ngày hội của toàn dân, đồng thời tiếp tục thực hiện có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, làm cơ sở để UBND tỉnh thực hiện tiếp các quy trình, thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công trong xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Giai đoạn 2016 – 2020, đã bố trí 20.056,088 tỷ đồng trên kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được giao là 21.267,247 tỷ đồng, đạt 94,31%; nhiều dự án bố trí đạt 100%. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt cao so với bình quân chung của cả nước, những dự án động lực liên quan đến đời sống dân sinh, bức xúc kéo dài được quan tâm thực hiện. Đã triển khai thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, kết cấu hạ tầng quan trọng trên các lĩnh vực giao thông; khu công nghiệp và khu kinh tế; môi trường, đô thị; điện, nước đô thị; công nghệ thông tin; nông nghiệp; Văn hóa, thể thao, truyền hình; lao động, xã hội; GD&ĐT; KH&CN; y tế... qua đó, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cơ bản với dự kiến tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công và dự kiến phương án bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Trong 5 năm tới, sẽ tập trung đầu tư vào các dự án trọng tâm, trọng điểm; sát với tình hình thực tiễn, quan tâm chú trọng đối với các dự án động lực, các dự án an sinh xã hội cấp thiết.

Theo đó, căn cứ thực tế nhu cầu bố trí vốn của các dự án và khả năng cân đối vốn, dự kiến phương án bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 cụ thể như sau: Nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) là 10.031,4 tỷ đồng bố trí cho 3 công trình theo danh mục Bộ KH&ĐT là Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An), dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) – đoạn từ điểm giao QL46 đến Tỉnh lộ 535, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bố trí cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 5.811,4 tỷ đồng (193 công trình), trong đó thu hồi vốn ứng trước 416,8 tỷ đồng (24 công trình). Nguồn vốn nước ngoài bố trí số vốn 1.247,200 tỷ đồng cho 10 công trình. Ngân sách địa phương là 8.532,8 tỷ đồng bố trí cho 298 dự án.

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó, xem xét, thông qua quyết định chủ trương đầu tư 18 dự án, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án, nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai, phục vụ kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Kết luận kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá: Việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ này diễn ra trong một thời điểm rất nhiều việc. Chúng ta vừa phải chủ động phòng chống dịch Covid-19, vừa khẩn trương chuẩn bị Ngày bầu cử, do vậy, đề nghị các cấp, các ngành cần chú ý đảm bảo việc triển khai Nghị quyết kịp thời, có chất lượng để làm tốt việc tranh thủ nguồn lực, phát huy nguồn lực và sử dụng có hiệu quả nguồn lực.

