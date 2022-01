Hậu quả khôn lường khi lựa chọn nâng mũi ở những cơ sở thẩm mỹ không đạt chuẩn

Biến chứng sau nâng mũi, hậu quả do đâu?

Chị T.H (24 tuổi, TP.Vinh) là nhân viên lễ tân. Do tính chất công việc tiếp đón luôn cần chỉn chu, xinh đẹp, chị đã ấp ủ mong muốn tân trang dáng mũi để có được diện mạo thanh tú, ưa nhìn hơn. Sau khi tìm hiểu qua mạng xã hội, chị chọn một cơ sở thẩm mỹ viện gần nhà là nơi để trùng tu nhan sắc. Thế nhưng, khoảng ba tháng sau khi nâng, chị bắt đầu cảm thấy khác lạ: đầu mũi bóng đỏ, căng tức, đau đớn, phần sống mũi bị lệch ngày càng nghiêm trọng khiến chị vô cùng lo sợ.

Một ca nâng mũi bị hỏng

Những cơn đau và nỗi sợ thôi thúc chị tìm đến thẩm mỹ viện thực hiện nâng mũi cho mình để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng cơ sở này đã trốn tránh trách nhiệm và từ chối xử lý hậu quả cho chị H. Đến đây, chị H đã vô cùng hoang mang. Nâng mũi hỏng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý mà còn khiến chị mất đi công việc hiện tại đã vô tình trở thành nỗi ám ảnh dày vò chị suốt thời gian dài.

Rút kinh nghiệm từ lần nâng mũi trước, chị H đã tìm hiểu kỹ và lựa chọn Khoa Phẫu thuật - tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là nơi giúp chị sửa lại lỗi lầm do thiếu hiểu biết dẫn tới hậu quả khôn lường.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu (P. Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An) cho biết: “Các nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng sau khi nâng mũi chủ yếu là do quy trình phẫu thuật chưa vô trùng hoặc do quá trình chăm sóc hậu phẫu không đúng cách”.

Xử lý sau biến chứng

Bác sĩ Chu Văn Hiếu chia sẻ, việc nâng mũi hỏng sẽ gây lệch sống mũi, nặng hơn có thể gây nhiễm trùng, hoại tử vùng mũi ảnh hưởng tới chức năng của mũi và tính thẩm mỹ cho khuôn mặt. Vậy nên các chị em nếu muốn thực hiện bất kỳ hình thức thẩm mỹ nào nên lựa chọn đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ uy tín, an toàn.

Sau khi thăm khám kỹ càng, phương pháp mà các bác sĩ của Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An lựa chọn khắc phục hậu quả nâng mũi hỏng cho chị H là thực hiện rút sụn mũi cũ, xử lý vùng bị nhiễm trùng và đặt sụn mới để lấy lại dáng mũi như ý cho chị H. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng lưu ý thêm về chế độ chăm sóc mũi sau khi nâng cho chị H để có kết quả tốt nhất.

Lựa chọn phương pháp và địa điểm làm đẹp để đảm bảo an toàn khi nâng mũi

Nâng mũi là phương pháp làm đẹp phổ biến hiện nay, tuy nhiên để đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, chị em cần lựa chọn địa chỉ làm đẹp uy tín, đạt chuẩn. Tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, thực hiện phương pháp nâng mũi Sline ghi nhận hiệu quả và độ an toàn cao với mọi đối tượng khách hàng.

Khoa sử dụng chất liệu sụn mũi cao cấp như sụn Surgiform xuất xứ từ Mỹ, sụn Softxil nhập khẩu từ Hàn Quốc, được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn, tương thích tới 99% với cơ thể người, giúp hạn chế được các trường hợp biến chứng sau khi nâng mũi, khả năng chịu lực tốt, khắc phục được hầu hết các nhược điểm của mũi.

Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - Bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh, tự hào là cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy của chị em. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản; Hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; Đón đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới tiên tiến,...Khoa cam kết đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp hiện nay của khách hàng.

Hãy ngắm nhìn những kết quả mỹ mãn sau khi thực hiện nâng mũi Sline tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Những ca nâng mũi S-Line thành công tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Tác giả: Hằng Nga

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn