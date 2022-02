Hành trình phá án: Bật nắp quan tài tìm nguyên nhân cái chết bí ẩn

Lúc đó nhiều người cho rằng do trời tối, anh Bình bị trượt chân rơi xuống cống chết đuối. Nghi vấn cái chết bất thường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an huyện Đức Thọ đã điều tra và tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Bình là bị giết.