Hàng ngàn trường mầm non 'biến mất'!

Nhiều trẻ nguy cơ thiếu chỗ học Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, thành phố hiện có 1.145 cơ sở giáo dục mầm non với hơn 525.000 trẻ theo học. Trong đó, trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục là hơn 158.000 trẻ, chiếm 30%. Khi các cơ sở mầm non tư thục chao đảo vì dịch thì sẽ có nhiều trẻ nguy cơ thiếu chỗ học. TP.HCM: "Không gắng gượng được nên đóng cửa trường" Một ngôi trường mầm non ở huyện Nhà Bè, TP.HCM sau đợt dịch COVID-19 đã tháo dỡ trả mặt bằng ngưng hoạt động - Ảnh: TỰ TRUNG Tại TP.HCM, theo số liệu thống kê từ Sở GD-ĐT, đại dịch COVID-19 đã lấy mất của thành phố khoảng 22 trường mầm non và hơn 90 nhóm lớp mầm non. Anh Nguyễn Đình Sang - chủ Trường mầm non Hoa Hồng Nhỏ tại Bình Chánh - cho biết: "10 tháng nghỉ dịch khiến chúng tôi không thể gắng gượng được nên đành đi đến quyết định chấm dứt hoạt động của trường". Anh Sang nhẩm tính chi phí thuê nhà, trả tiền giáo viên, nhân viên và những phát sinh khác đã ngốn hơn 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng không có nguồn thu. Vì thế trường chính thức nộp đơn xin giải thể vào tháng 9-2021. Cùng với đó hơn 200 trẻ được gửi ở trường này không còn chỗ học. Theo Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, huyện này có hai trường và 16 nhóm lớp đã không trụ nổi trong đại dịch, dẫn đến giải thể. Tương tự, nhiều quận, huyện khác ở TP.HCM cũng có những trường, nhóm lớp "biến mất". Tại TP.HCM các trường mầm non được mở lại từ đầu tháng 2-2022. Nhưng ngay tại thời điểm này vẫn có những cơ sở mầm non tư thục công bố giải thể. Chị Nguyễn Phương Linh - chủ nhóm lớp mầm non Ngôi Nhà Trẻ Thơ, quận Bình Tân, một trong những nhóm lớp mầm non ở quận vừa giải thể vào đầu tháng 3-2022 - rưng rưng kể rằng nhóm lớp với khoảng 100 trẻ mầm non từng là "ngôi trường ước mơ" với đầy tâm huyết của bản thân chị. "Chúng tôi ráng cầm cự về chi phí mặt bằng, tiền nhân công... để bước qua mùa dịch. Nhưng trải qua các đợt dịch, số học sinh hao hụt nhiều. Một phần trẻ theo gia đình đi lánh nạn ở các địa phương khác. Một phần do nhiều gia đình gặp khó khăn không có điều kiện về tài chính để gửi con. Việc chiêu sinh èo uột", chị Linh nói thêm. Theo khảo sát của Tuổi Trẻ, nhiều trường hiện nay chỉ tuyển sinh được 50 - 60% số lượng học sinh so với trước đây. Cũng có những trường nằm ở vị trí dân cư bị ảnh hưởng nhiều vì đại dịch rất khó khăn trong tuyển sinh nên chọn giải pháp giải thể vì thiếu người học. Có một nghịch lý diễn ra ở TP.HCM là khi đại dịch đang phức tạp, trường học đóng cửa thì nhiều nhóm lớp mầm non nhỏ không trụ được phải bỏ ngang rất nhiều vì gánh nặng tiền thuê mặt bằng và đội ngũ giáo viên tan rã. Nhưng khi trường học được mở lại, những địa chỉ mầm non có ít học sinh, học phí rẻ lại là nơi nhiều phụ huynh tìm đến vì nhiều người có thu nhập bấp bênh hoặc cũng đang thất nghiệp. Theo chị Linh, vào thời điểm này, đến lượt những trường đầu tư lớn cho cơ sở vật chất, cung ứng dịch vụ cao lại lao đao vì mở cửa mà thiếu người học, nguồn thu không đủ trang trải cho chi phí hoạt động. Bà Nguyễn Thị Minh Uyên - chủ hệ thống trường mầm non Việt Đức hiện có khoảng 10 cơ sở giáo dục mầm non ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM - cũng khẳng định trường hiện chỉ đạt khoảng 50 - 60% học sinh đi học so với trước dịch nên rất khó khăn. MỸ DUNG