Hàng loạt trường Đại học có điểm chuẩn tăng “đột biến”, học sinh ngỡ ngàng

Năm 2021, hơn 758.837 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, Cao đẳng với 3,8 triệu nguyện vọng. Điều đáng chú ý là điểm chuẩn năm nay tăng cao, tăng so với năm trước từ 2 tới 4 điểm, tuy nhiên có ngành tăng đến 9 điểm.

Việc tăng cao của điểm chuẩn nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia, giáo viên, học sinh.

Có ngành tăng “đột biến”

Việc điểm chuẩn tăng cao ở nhiều ngành học đã khiến học sinh ngỡ ngàng. Có em dù ở mức điểm khá cao 26 - 27 điểm vẫn có nguy cơ trượt nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn của trường ĐH Sư phạm Hà Nội đều tăng ở từng ngành, trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh với 28,53 điểm, tiếp đến là hai ngành Giáo dục Chính trị tổ hợp C20 (Văn, Địa, Giáo dục công dân) và Sư phạm Toán, tiếng Anh với 28,25 điểm. Điểm chuẩn ngành Giáo dục chính trị tổ hợp C20 cao hơn năm ngoái tới 9 điểm. Được biết, lý do ngành này năm nay tuyển sinh 15 chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển/tổ hợp.

Ngành Luật, trường ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội tăng tới 9 điểm so với năm trước (năm 2020: 15 điểm, năm 2021: 24 điểm). Bên cạnh đó, có ngành cũng tăng ở mức 4 - 5 điểm so với năm 2020 như Kế toán, Quản trị Kinh doanh…

Điểm chuẩn của trường ĐH Văn hóa Hà Nội cũng tăng mạnh, như ngành Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa có điểm chuẩn là 25,1 điểm (tăng 2,1 điểm so với năm 2020), ngành Thông tin thư viện có điểm chuẩn 20 (tăng 2 điểm so với năm 2020)…

Năm nay, điểm chuẩn tăng ở hầu hết các nhóm ngành, mức tăng từ 2 - 4 điểm và có ngành tăng tới 9 điểm. Ảnh: Tấn Thạnh

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh có ngành tăng 4,25 điểm, là nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng (năm ngoái 20 điểm và năm nay 24,35).

Với trường ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là 28,3 điểm (tăng 0,3 điểm so với năm 2020). Ngoài ra, các ngành như Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế... tăng nhẹ từ 3,0 tới 0,5 điểm.

Tùy từng ngành học, trường ĐH Ngoại thương cũng có điểm chuẩn tăng từ 0,5 -1 điểm so với năm 2020.

Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học 30 điểm (tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa).

Ở khối các trường Công an nhân dân, năm nay cũng có biến động. Theo đó, điểm chuẩn thí sinh nữ ngành Nghiệp vụ an ninh ở địa bàn 1 tại trường Học viện An ninh nhân dân ở mức cao với 29,99 điểm, tổ hợp A01 và địa bàn 2 là 29,84 điểm. Điểm chuẩn thí sinh nữ ngành Nghiệp vụ Cảnh sát thuộc địa bàn 1 của trường Học viện Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn cao nhất 29,75 điểm, tổ hợp A01.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin giữ ổn định

Năm nay, điểm chuẩn nhóm ngành Công nghệ thông tin của những trường top đầu giữ ổn định như năm ngoái. Với trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn là 28,43 điểm (năm 2020 là 29,04 điểm), điểm chuẩn ngành Kỹ thuật máy tính là 28,1 điểm (năm 2020 là 28,65).

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là IT1, IT2 và IT-E10 đều trên 28 điểm. Năm nay, trường có 68% thí sinh đạt 29 điểm trở lên 3 môn tổ hợp A00 và A01 trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính,

Cũng nhóm ngành Công nghệ thông tin, các trường top giữa và top dưới tăng từ 2 tới 4 điểm. Vì dụ, ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Thủy Lợi có điểm chuẩn 25,25 điểm (tăng 2,5 điểm so với năm 2020).

Các nhóm ngành của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM có điểm chuẩn tăng như nhóm ngành Máy tính & Công nghệ thông tin (tăng từ 0,5 – 1,5 điểm), ngành Khoa học dữ liệu (tăng 2,5 điểm), ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học (tăng hơn 1,5 điểm)…

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy.

5 cơ sở giáo dục không có thí sinh đăng ký nguyện xét tuyển

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo có sử dụng kết thi tốt nghiệp THPT tham gia xét tuyển đợt 1, lọc ảo từ ngày 13 – 15/9.

Trong đợt lọc ảo chính thức, 315 cơ sở đào tạo với 308.371 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó có 5 cơ sở (2 trường ĐH, 3 trường Cao đẳng) không tham gia xét tuyển lọc ảo, do không có thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường và do giãn cách xã hội, một số trường không thể tổ chức thi năng khiếu cho thí sinh để lấy điểm xét tuyển.

Theo đánh giá, năm 2021, các trường đều thực hiện xét tuyển, lọc ảo trực tuyến trên hệ thống. Toàn hệ thống hoạt động ổn định, đúng quy trình và kế hoạch, không xảy ra sự cố bất thường. Các phát sinh nhỏ trong quá trình lọc ảo được chỉ đạo khắc phục kịp thời trong nhóm và trong cả hệ thống.

Tác giả: Hùng Tâm

Nguồn tin: phapluatplus.vn