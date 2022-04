Hàng chục nam thanh, nữ tú Lạng Sơn 'phê' ma túy trong quán karaoke

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 0h10, ngày 27/4, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra quán Karaoke Mr.Hưng, địa chỉ tại thôn Kéo Khoác, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do anh Vy Văn Hưng (SN 1992, người địa phương làm chủ).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại 2 phòng hát Vip 2 và Vip 3 của quán đang bật nhạc lớn, bên trong có 36 đối tượng (28 nam, 8 nữ) đang “bay lắc”.

Hàng chục nam thanh, nữ tú bị Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn bắt quả tang khi đang "phê" ma túy tại quán cà phê.

Qua kiểm tra, các đối tượng đều có độ tuổi từ 16 đến 36, trú tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ trên bề mặt bám dính các tinh thể màu trắng, 1 ống hút, 1 thẻ ATM; 10 bình khí cười và 2 dao phóng lợn.

Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh tại chỗ, phát hiện 24/36 đối tượng dương tính với ma túy. Công an huyện Cao Lộc đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các đối tượng cùng tang vật liên quan và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hồng Nguyên

Nguồn tin: Báo Giao thông