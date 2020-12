Hai xe máy biến dạng sau cú tông trực diện, ba người thương vong

Sáng 5/12, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào đêm 4/12 trên tỉnh lộ 864, đoạn qua địa bàn xã Song Thuận, huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 4/12, nhiều người dân sống ven đường tỉnh lộ 864, đoạn thuộc địa bàn ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành nghe tiếng va chạm lớn nên ra xem thì phát hiện 2 xe máy mang BKS 71B3-891.42 và 63K1-3459 đang nằm trên đường, theo hướng đi từ TP. Mỹ Tho về huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Qua kiểm tra nhanh, một người đàn ông khoảng 27 tuổi và nam thanh niên khoảng 18 tuổi đã tử vong, một nam thanh niên còn lại bị thương khá nặng. Tại hiện trường, hai phương tiện vỡ nát, biến dạng hoàn toàn. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Phương tiện biến dạng sau cú va chạm. Ảnh: Châu Thành.

Theo người dân nơi đây cho biết, do thời điểm xảy ra tai nạn có ít phương tiện lưu thông qua lại nên lúc này Đại úy Phạm Văn Hoàng là công an viên thuộc công an xã Song Thuận đã dùng xe máy cá nhân phối hợp người dân chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo camera của một hộ dân ven đường ghi lại, trước khi xảy ra tai nạn có một xe máy lưu thông rất nhanh trên đường và dẫn đến vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: CHÂU THÀNH - NHẬT HUY

Nguồn tin: Báo Tiền phong