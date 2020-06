Hải Phòng: Phát hiện giáo viên dạy nhạc chết ngạt tại nhà

(Ảnh minh họa)

Trao đổi với báo chí tối 4/6, một lãnh đạo UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng, cho biết: Sáng 3/6, ông Lê Quang Thọ, sinh năm 1974, ở thôn Thành Công, xã Đặng Cương, huyện An Dương, là giáo viên dạy âm nhạc của Trường THCS Đặng Cương, huyện An Dương, buổi sáng vẫn đến trường làm việc bình thường.

Nhưng đến sáng sớm ngày 4/6, gia đình phát hiện ông Thọ đã tử vong tại nhà.

Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sơ bộ kết quả khám nghiệm tử thi nhận định, ông Lê Quang Thọ chết vào hồi 0h ngày 4/6 do ngạt.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Lê Quang Thọ cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Khắc Đoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông