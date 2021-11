Hải Phòng: Hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Diamond

Ngày 23/11, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Đạt (SN 1992, trú tại tổ 8 khu Nam Phát 1, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) để điều tra, xử lý về hành vi Tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép quy định tại Điều 255 BLHS.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 6/11, tại quán karaoke Diamond (địa chỉ tại thuộc thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với Công an xã Thủy Đường bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại phòng hát số 4 nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài đối tượng Nguyễn Đình Đạt, 12 đối tượng khác có liên quan gồm: Nguyễn Minh L. (SN 1992); Phạm Quang T. (SN 1990, cùng ở phường Hồ Nam); Nguyễn Trung Nam H. (SN 1982, ở phường An Biên, quận Lê Chân); Bùi Tuấn A. (SN 1992); Đỗ Trọng H. (SN 1992, cùng ở phường Minh Khai, Hồng Bàng); Nguyễn Trực L. (SN 1987, ở An Đà, phường Đằng Giang, Ngô Quyền); Trần Mạnh Tr. (SN 1992, ở Dư Hàng Kênh, Lê Chân).

Quán karaoke Diamond.

Lương Thị S. (SN 2001, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn); Nguyễn Thị Xuân Ch. (SN 2004, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Kiều O. (SN 1993, ở Hải Trung, Hải Hậu, tỉnh Nam Định); Nùng Thị S. (SN 1998, ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Thị L. (SN 2002, ở Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ gồm 0,2gam ma túy Ketamine và 0,63 gam MDMA. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên còn triệu tập Lưu Văn Y. (SN 2000, ở thôn 1, xã Thủy Triều, Thủy Nguyên - nhân viên quản lý quán) để làm rõ.

Tiến hành test các đối tượng tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hải Phòng xác định, Nguyễn Trung Nam H.; Nguyễn Minh L.; Đỗ Trọng H.; Lưu Văn Y. dương tính với chất ma túy MDMA và cần sa.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Đạt để điều tra, xử lý nghiêm về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại