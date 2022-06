Hải Phòng: 11 đối tượng dương tính ma túy trong karaoke Rose KTV

Sáng 23/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, hồi 1h45 ngày 18/6/2022, Phòng Cảnh sát ma túy- CATP phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Rose KTV ở thôn Tân Thắng, xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán Karaoke Rose KTV có 32 người. Qua test nhanh, lực lượng Công an phát hiện 11 đối tượng dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt quả tang 2 đối tượng Trần Ngọc Dưỡng (SN 1990, cư trú tại Thôn 4, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) và Đào Thành Công (SN 1990, cùng quê với Dưỡng) có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,03 gam Ketamine, 10 ĐTDĐ, 05 xe máy và một số tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1994, cư trú tại Khối 7, Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và Trần Xuân Mạnh (SN 2005, cư trú tại thôn An Cầu, Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát ma túy- CATP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.