Hai nữ sinh Đà Lạt chạy tốc độ cao lao vào đầu xe tải, 1 người tử vong

Trước khi xảy ra TNGT, em Hồ Thị Thanh Nh. (sinh năm 2006, trú tại đường Ngô Gia Tự, phường 12, thành phố Đà Lạt) điều khiển xe máy chở em Lê Mỹ Triệu V. (sinh năm 2005, trú đường Tự Phước, phường 11, thành phố Đà Lạt) di chuyển với tốc độ cao, từ hướng Bệnh viện nhi Lâm Đồng ra đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt.

Hiện trường vụ TNGT

Theo thông tin từ Công an TP.Đà Lạt, khoảng 20h10 ngày 25/6, chạy tới đoạn gần ngã 3 Thánh Mẫu - Phù Đổng Thiên Vương, do không làm chủ được tốc độ, Hồ Thị Thanh Nhi lái xe máy BKS 49B1- 901.06 lấn làn và tông trực diện vào đầu xe tải do tài xế Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1993, quê quán tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Your browser does not support the video tag.

Clip: 2 nữ sinh phóng nhanh vượt ẩu trước khi xảy ra TNGT. Nguồn: MXH

Hậu quả, Hồ Thị Thanh Nhi tử vong tại chỗ, Lê Mỹ Triệu Vân rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, còn chiếc xe máy bị biến dạng.

Ngay khi nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng CSGT TP.Đà Lạt cùng các đội nghiệp vụ đã phong toả để khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Tác giả: Văn Tư

Nguồn tin: atgt.vn