Hai mẹ con vào viện Từ Dũ, 6 ngày sau mới khai nhập cảnh trái phép

Sáng 28/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với TP.HCM về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến nay, TP.HCM có 254 trường hợp mắc bệnh phát hiện, đã 75 ngày (từ 10/2) TP không ghi nhận ca mắc bệnh trong cộng đồng.

Tuy nhiên, ngày 27/4, TP phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ (sản phụ thai 32 tuần bị xuất huyết âm đạo) từ 20/4 nhưng tới 26/4 mới khai nhập cảnh trái phép.

TP đã thực hiện cách ly tập trung 2 người này, xét nghiệm kiểm tra lần 1 có kết quả âm tính, đồng thời cách ly tập trung 40 người có tiếp xúc với 2 mẹ con, đã xét nghiệm kiểm tra âm tính với SARS-CoV-2.

Đề cập đến kiểm soát lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện thành phố quyết liệt kiểm soát chặt và có các đánh giá thường xuyên đối với các nơi "an toàn thấp, an toàn cao" để có hướng khắc phục.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cắt ngang lời ông Bỉnh. Phó Thủ tướng khẳng định "TP.HCM phải tuyệt đối an toàn" ở các khu cách ly tập trung, không thể nói "an toàn thấp", "an toàn cao" được.

Về công tác tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, trong đợt 1, TP.HCM đã tiếp nhận 9.050 liều vaccine. Từ 8/3 - 19/4, tổ chức tiêm cho 9.155 người là nhân viên y tế và nhân viên khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, ngành y tế hỗ trợ lực lượng công an TP tổ chức tiêm vaccine cho 1.000 cán bộ công an tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Từ 19/4 tiếp tục tổ chức giám sát chủ động COVID-19 bằng xét nghiệm tầm soát cho nhiều nhóm nguy cơ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề xuất Bộ Y tế cấp thêm 5.000 liều vaccine COVID-19.

