Hai lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cho biết: Năm 2020 đi qua là một năm có nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, Ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… Bên cạnh đó, cùng trao đổi những kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc.

Báo cáo tại buổi hội nghị, mặc dù tình hình kinh tế xã hội trong nước ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lũ lụt nhưng ngành Tư pháp tỉnh Nghệ An kịp thời triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đạt kết quả cao: Sở đã tiến hành rà soát 1.264 văn bản (trong đó cấp tỉnh 152 văn bản, cấp huyện 1.112 văn bản); góp ý 351 văn bản, thẩm định 83 lượt dự thảo văn bản, Phòng Tư pháp cấp huyện đã thẩm định 70 lượt dự thảo văn bản QPPL;…

Ông Hoàng Quốc Hào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng về hình thức, nhiều sáng tạo, thu hút đông đảo người dân. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng kí giao dịch bảo đảm, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, đặc biệt là các xã vùng sâu.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận rất sôi nổi với những nội dung hay: kết quả, giải pháp đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới; các giải pháp hạn chế những khó khăn;…

Thừa ủy quyền Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân xuất sắc là ông Hoàng Quốc Hào và bà Nguyễn Thị Quế Anh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Vinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt đã được của ngành Tư pháp trong năm 2020. Và cũng chỉ ra những phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới cần khẳng định hơn nữa vai trò trong công tác thẩm định, tham mưu văn bản; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, có sự phối hợp, gắn kết, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đánh giá hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ngoài ra, còn công bố và trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 cá nhân xuất sắc là ông Hoàng Quốc Hào và bà Nguyễn Thị Quế Anh. Cũng trong Hội nghị, đại diện Sở Tư pháp Nghệ An đã phát động phong trào thi đua năm 2021.

