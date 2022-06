Hải Dương: Bắt giang hồ Hoàng "mèo" khi đang tổ chức bay lắc tại nhà riêng

Để đối phó với lực lượng chức năng, Hoàng “mèo” xây nhà kiên cố, xung quanh được gia cố bằng khung inox và có hệ thống camera quan sát, tại nhà ở thường tụ tập nhiều đối tượng ở các địa phương khác đến nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý làm mất an ninh trật tự khu dân cư. Công an thành phố Hải Dương đã cử các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm tình hình các đối tượng tụ tập tại nhà của Hoàng.

Qua thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hải Dương xác định đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/6, tại nhà Bùi Huy Hoàng (tức Hoàng Mèo, chủ nhà) tụ tập nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Công an thành phố Hải Dương tổ chức bắt giữ 16 đối tượng nam, nữ, kết quả test nhanh các đối tượng phát hiện 14/16 đối tượng dương tính với ma tuý Ketamin. Qua đấu tranh khai thác Hoàng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Công an thành phố Hải Dương đã thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ Bùi Huy Hoàng (chủ nhà) đã chuẩn bị ma tuý Ketamin, nước vui (Ketamin dạng nước uống) và dụng cụ sử dụng ma tuý gồm đĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút được cuốn bằng 1 tờ tiền polyme, mệnh giá 20.000đ để cùng các đối tượng trên sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 thẻ nhựa cứng màu vàng kích thước 8,5cmx5,5cm; 1 ống hút có đường kính 0,5cm được cuốn bằng tờ tiền polyme mệnh giá 20.000đ, hai đầu ống hút được bọc giấy màu vàng. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hải Dương đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Bùi Huy Hoàng thu giữ 2 túi Zip kích thước 2x4cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 1 bộ loa, 1 đèn chiếu laser.

Đến nay, Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Huy Hoàng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Hiện Công an thành phố Hải Dương tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm khác.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT