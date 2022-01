Hai điều uẩn khúc cần làm rõ trong vụ 5 người một nhà tử vong bất thường ở Hưng Yên

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Kim Động vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của 4 người sau bữa trưa ở nhà ông Sản và chồng một nạn nhân không đến ăn nhưng cũng tử vong vào chiều qua. Theo Đại tá Trường, hiện nay, các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định những chưa có kết quả cụ thể. Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên chỉ rõ, trong vụ việc này có nhiều điểm, tình tiết rất khó lý giải nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Trước cái chết đầy uẩn khúc của các nạn nhân rất nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên. và hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc.