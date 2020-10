HAGL đụng Viettel ở loạt đầu tiên cuộc đua vô địch V.League 2020

Cụ thể, lịch thi đấu lượt về V.League 2020 dành cho 8 đội đua vô địch như sau:

Ngày 9/10, 2 trận gồm Sài Gòn – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19h15 trên SVĐ Thống Nhất), Viettel – Hoàng Anh Gia Lai (19h15 trên SVĐ Hàng Đẫy).

Ngày 10/10, 2 trận gồm Than Quảng Ninh – Becamex Bình Dương (18h trên SVĐ Cẩm Phả), Hà Nội – TP.HCM (19h15 trên SVĐ Hàng Đẫy).

Nhóm đua trụ hạng (6 đội) có lịch thi đấu như sau:

Vòng đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 10 và 11/10: Đà Nẵng – Hải Phòng (17h ngày 10/10 trên SVĐ Hòa Xuân), Thanh Hóa – Dược Nam Hà Nam Định (17h ngày 10/10 trên SVĐ Thanh Hóa), Sông Lam Nghệ An – Quảng Nam (17h ngày 11/10 trên SVĐ Vinh).

Có thể nói V.League 2020 ở lượt về diễn ra vô cùng hấp dẫn khi các đội bóng được chia làm hai cực, một nhóm đua vô địch và một nhóm tranh suất trụ hạng.

HAGL đụng Viettel ở trận đầu tiên cuộc đua vô địch V.League 2020.

8 đội đua vô địch gồm Sài Gòn, Viettel, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, TP.HCM. Điều đáng nói điểm số của các đội không hề quá chênh nhau, ví dụ HAGL xếp thứ 7 nhưng cách 4 điểm so với đội đầu bảng là Sài Gòn (20 điểm so với 24 điểm).

Ở cuộc đua trụ hạng gồm Đà Nẵng, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam. Đội bét bảng Quảng Nam có nguy cơ rớt hạng do cách đến 4 điểm so với Hải Phòng và Nam Định.

Tất cả đang khiến cho V.League 2020 đang thực sự hấp dẫn trong cuộc đua vô địch và trụ hạng.