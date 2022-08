Hà Tĩnh: Thanh niên đi xe máy “kẹp 3, bốc đầu” bị xử phạt 6.5 triệu đồng

Pháp luật

Theo báo Đại Đoàn Kết, ngày 3/8, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết đơn vị vừa lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với L.V.D. (17 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi điều khiển xe máy chở 3 và “bốc đầu” gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, mức xử phạt gần 6,5 triệu đồng.