Hà Tĩnh: CSGT thị xã Kỳ Anh truy đuổi dẫn đến tai nạn phải nhập viện

Nạn nhân là cháu Nguyễn T.H. Y, sinh năm 2007 (thường trú tại xã Kỳ Tân, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Bị truy đuổi bởi đồng chí Nguyễn X.B mang số hiệu 474-108 thuộc lực lượng CSGT thị xã Kỳ Anh dẫn đến cháu Nguyễn T.H.Y phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não. Tinh thần hoảng loạn không ổn định và đau đớn. Đi cùng với cháu H Y là cháu Đào N.A.T sinh năm 2007, cũng bị té ngã chấn thương ở chân nhưng sợ hãi không nhập viện kiểm tra.

Trước đó, hai cháu Y và T cùng tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy “síp đồ” tại ngã ba phường Kỳ Liên ,sau đó di chuyển về nhà khoảng 2 km thì phát hiện một chiến CSGT điều khiển xe máy màu xanh 38-B2 – 00019 truy đuổi phía sau theo hướng di chuyển của hai cháu.

Thấy vậy hai cháu đã tăng tốc chạy xuống hướng Cảng biển, vòng về đường 12 cứ thế rượt đuổi khoảng 15 km tại TDP Tây Yên phường Kỳ Thịnh thì bị té ngã dẫn đến chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo người dân phản ánh, điều đáng nói là khi hai cháu trong tình trạng bị té ngã thì đồng chí CSGT Nguyễn X. B quay đầu xe bỏ mặc hai nạn nhân là cháu gái chạy về lối khác. Được người dân phát hiện rượt đuổi mới ngăn đồng chí CSGT lại sau lúc nói lý lẽ đồng chí Nguyễn X.B mới thừa nhận quay trở lại để gọi thêm lực lượng CSGT và người nhà hai cháu nhằm sơ cứu chuyển đến bệnh viện. Hiện cháu Y đang điều trị cấp cứu theo dõi tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Theo bác sĩ cấp cứu cho cháu Y: “Cháu Y khoảng 15 tuổi nhập viện vào lúc 15 giờ 19 phút chiều cùng ngày trong tình trạng tinh thần hoang mang sợ hãi, trên người cháu trầy xước các chi vùng đầu bị chấn thương sọ não cần phải nhập viện điều trị để theo dõi. Lúc đó chỉ biết cháu bị tại nạn nhưng nguyên nhân tai nạn thế nào thì chưa đề cập” BS L nói.

Tại bệnh viện tiếp cận nạn nhân là cháu Y, nhận thấy người cháu trầy xước nhiều, mắt và đầu bị sưng, bầm tím đang băng viết thương. Nhìn cháu trong tình trạng đau đớn, thể hiện giọng nói yếu ớt.

Mẹ của cháu Y là Hoàng T. T rất bức xúc : “Cháu may được người dân sơ cứu giúp đỡ chứ không biết như thế nào. Thật sự mà nói cháu Y tham gia giao thông ít hiểu luật dẫn đến hành động chạy bị rượt đuổi. Như thế chú CSGT phải có cách hành động an toàn và tôi là phụ huynh của cháu nếu cháu sai tôi chịu trách nhiệm. Chứ truy đuổi cháu dẫn đến tai nạn giao thông như vậy là không thể chấp nhận được. Hơn nữa cháu đã té ngã nhưng chú CSGT lại tìm cách chạy trốn bỏ mặc con chúng tôi thật sự rất đau lòng. Trong khi đó chú CSGT rất hiểu biết pháp luật cơ mà, làm sao người làm mẹ như tôi không bức xúc được khi nhìn thấy con mình đau đớn”.

Theo người dân địa phương, việc bắt gặp tình trạng CSGT nơi đây thường xuyên truy đuổi người vi phạm khi tham gia giao thông, nhưng đây là một trong những trường hợp bức xúc cho người dân, ảnh hưởng tiêu cực trong dự luận.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi liên hệ đến người phụ trách an toàn giao thông thị xã Kỳ Anh cho biết: “Công an thị xã Kỳ Anh đã nhận được thông tin và xác nhận có sự việc liên quan đến truy đuổi dẫn đến cháu gái phải nhập viện để theo dõi. Chúng tôi đã đến xác minh thăm hỏi và động viên cháu đồng thời sẽ điều tra xác minh xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong tình trạng khi CSGT thực hiện tuần tra kiểm soát an toàn giao thông” vị này nói.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trương Xuân Hải thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng:

Hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì việc truy đuổi của CSGT, CSCĐ, CSHS hay người dân là hết sức bình thường. Nếu phát hiện phạm tội quả tang như trộm cắp, cướp giật... thì bất cứ ai cũng được truy đuổi, bắt giữ.

Tuy nhiên, vi phạm giao thông là vi phạm hành chính thì có nên truy đuổi hoặc được phép truy đuổi hay không? Hiện pháp luật hiện hành cũng không quy định rõ lực lượng vũ trang có được phép truy đuổi hay cấm việc Cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm quy định về an toàn giao thông mà chỉ có quy định cho phép cảnh sát giao thông được quyền dừng xe của người vi phạm lại một cách an toàn để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật số: 15/2012/QH13, ngày 20/6/2012) thì về nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, và phải bị xử lý nghiêm minh. Đồng thời, tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2016 (Số: 01/2016/TT-BCA, ngày 04/01/2016) cũng khẳng định cảnh sát giao thông được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, những năm trước đây có một số vụ cảnh sát giao thông truy đuổi dẫn tới người vi phạm xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì vậy, một số địa phương có những quy định trong ngành, nội bộ CSGT không nên truy đuổi người vi phạm giao thông.

Tại các địa phương, đơn vị đã có quy định như vậy, nếu cán bộ CSGT không chấp hành thì tuỳ vào tính chất có thể bị kỷ luật theo quy định ngành.

Giả thuyết đặt ra, khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người tham gia giao thông chấp hành thì sẽ không có chuyện truy đuổi, không có chuyện xảy ra tai nạn giao thông.

Thiết nghĩ, việc truy đuổi bởi lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ cần được phân tích đánh giá đúng trong tình trạng khẩn cấp áp dụng cho những đối tượng tham gia giao thông ( liều lĩnh, có dấu hiệu phạm tội hình sự...) cần triển khai bằng phương pháp nghiệp vụ. Đối với những người dân như hai cháu gái tham gia giao thông bị truy đuổi dẫn đến té ngã phải nhập viện thật sự đáng trách cùng với ý thức cảnh bị tai nạn quay đầu xe là không thể chấp nhận.

Rất mong nhận được sự chấn chỉnh kịp thời để hình ảnh CSGT là bạn đường của người dân khi tham gia giao thông./.

