Hà Tĩnh: Ách tắc nghiêm trọng vì hàng trăm ô tô đi đám cưới dừng đỗ sai quy định

Hàng trăm phương tiện ô tô dừng, đỗ sai quy định để tham dự đám cưới tại khách sạn Sailing.

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa ngày 14/11, tại đường Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) hàng trăm xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ách tắc nghiêm trọng.

Trước sự việc xảy ra, Đội CSGT- Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường dán thông báo, lập biên bản xử phạt những phương tiện đang có hành vi dừng, đỗ sai quy định.

Ông N. T. T. (trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hôm nay là ngày gia đình ông tổ chức tiệc cưới cho người thân tại khách sạn Sailing (phường Nguyễn Du).

Cũng theo ông T., do lượng khách mời đông nên các phương tiện đến sớm đã đậu chật kín phần sân và sảnh của khách sạn nên những người đến sau bắt buộc phải đỗ ở phía ngoài lòng đường Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

“Việc dừng, đỗ xe ô tô dưới lòng đường không đúng nơi quy định là lỗi của chúng tôi cũng như những người tham gia, chúng tôi chấp nhận hình thức xử lý và không có ý kiến gì”, ông T. nói.

Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh có mặt để xử lý.

Trước đó, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, các phương tiện dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thành. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông.

"Tình trạng dừng, đỗ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường tại TP Hà Tĩnh diễn ra từ lâu. Bản thân tôi đồng tình với việc xử phạt các phương tiện dừng, đỗ sai quy định nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”, anh Nguyễn Minh Đồng (37 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cho hay.

Những phương tiện dừng, đỗ sai quy định sẽ được lực lượng CSGT dán thông báo phạt nguội.

Liên quan đến sự việc nhiều phương tiện dừng, đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định một cán bộ Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh thông tin, trước tình trạng nhiều người dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, dừng, đỗ phương tiện sai quy định, nhất là trước hàng quán, cơ sở kinh doanh dọc các tuyến đường trung tâm thành phố, gây ùn tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị nên từ đầu tháng 11/2022, Công an TP Hà Tĩnh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đối với hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Việc xử phạt được triển khai bằng biện pháp phạt nguội và phối hợp với cơ quan đăng kiểm xe để xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Một phương tiện được dán thông báo phạt nguội tại đường Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh trưa ngày 14/11.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Dương Thị Hồng Ngân, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Trong quá trình xử lý các vi phạm về dừng, đỗ sai quy định, lực lượng chức năng đang gặp phải một số khó khăn như: ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao, hạ tầng để đỗ xe trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi lượng phương tiện ngày một gia tăng. Thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chính quyền TP Hà Tĩnh có sự quan tâm, quy hoạch các bãi đậu xe để đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết