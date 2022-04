Hà Nội: Cháy lớn trên phố Đê La Thành, khói đen bốc cao hàng chục mét

Your browser does not support the video tag.

Trưa 16/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội thông tin: Khoảng 13h cùng ngày tại địa chỉ 254 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội xảy ra cháy.

Chủ nhà là ông Nguyễn Việt Hưng, SN 1973. Phòng bị cháy là kho chứa đồ không sử dụng trên tầng tum của gia đình, diện tích cháy khoảng 10m2.

Một người dân sống cạnh hiện trường cho biết khi đang trên sân thượng thì thấy khói đen cùng lửa bốc lên sau lưng, quá hoảng hốt chị bỏ chạy xuống dưới đồng thời gọi cứu hỏa.

Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt, khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND phường Thổ Quan cho biết đám cháy không có thiệt hại về người, tài sản cháy chưa xác định. Nguyên nhân cháy khả năng do chập điện.

"Hiện, các cơ quan chức năng đang xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại tài sản", vị lãnh đạo thông tin.

