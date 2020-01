Hà Hồ mừng năm mới bằng nụ hôn cực ngọt bên Kim Lý, thế nhưng dân mạng chỉ chăm chăm bình luận 1 câu

Kết thúc lịch trình bận rộn của ngày cuối năm và chào đón những điều mới mẻ trong năm 2020, nhiều sao Việt đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh cực ngọt bên người yêu Kim Lý kèm dòng trạng thái: “Happy new year 2020 everyone” (Tạm dịch: Chúc mọi người năm mới 2020 hạnh phúc).

Bài đăng của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: FB

Đáp lại Hà Hồ, nam diễn viên “Hương Ga” cũng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu đến người hâm mộ: “Happy new year everybody. May 2020 be a fantastic year for all of you! Much love” (Tạm dịch: Chúc mừng năm mới mọi người. Cầu chúc năm 2020 sẽ là một năm tuyệt vời dành cho tất cả các bạn! Yêu thương).

Kim Lý cũng gửi lời chúc mừng năm mới với hình ảnh tương tự - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, cặp đôi diện trang phục vô cùng lộng lẫy, tạo dáng trong xế hộp sang trọng. Nam diễn viên Kim Lý còn khiến fan bấn loạn khi tình tứ hôn má giọng ca “Cả một trời thương nhớ”.

Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn vô cùng mặn nồng và ngọt ngào. Đến giây phút cuối cùng của năm cũ, Kim Lý vẫn là người đồng hành duy nhất bên Hà Hồ.

Tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp đôi của cả hai và thi nhau để lại bình luận hối thúc Hà Hồ cưới Kim Lý: “Cưới đi thôi chị ơi, tầm này cả Việt Nam chỉ đợi đám cưới của anh chị”, “Đẹp đôi quá, cưới đi anh chị ơi”, “Tướng phu thê quá, chúc anh chị hạnh phúc, sớm kết hôn”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Có thể thấy, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ vào một cái kết viên mãn cho Hà Hồ và Kim Lý trong tương lai.

Tác giả: An Nhi (TH)

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn