Hà Hồ lộ thói quen bà bầu khi lấy tay xoa bụng, lại còn lỡ miệng gọi Kim Lý là chồng ngay trên sân khấu

Tối qua (19/8), trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà đã cho phát sóng livestream đêm nhạc riêng của mình.

Đáng chú ý nhất là "Nữ hoàng giải trí" lỡ miệng gọi bạn trai Kim Lý bằng chồng. Cụ thể, sau khi nghe MC Trấn Thành đọc tên bài hát trong album mới và hài hước đùa rằng, tất cả bài hát chắc là viết dành cho những gia đình mới. Trước câu nói đùa của Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà rất tự nhiên khi lấy tay xoa xoa bụng bầu khiến dân tình đặc biệt chú ý. Cô cũng không quên công khai gọi Kim Lý là chồng khi nói: "Cũng may ông chồng không hiểu tiếng Việt, mừng ghê". Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ việc Kim Lý đang học tiếng Việt và có hiểu hết những gì mọi người nói.

Your browser does not support the video tag.

Hà Hồ lấy tay xoa bụng bầu ngay trên sân khấu và gọi luôn Kim Lý là chồng

Tác giả: Lam Khánh

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn