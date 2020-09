GPMB cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An: Tiến độ giải ngân 2020 còn thấp

Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng 1/9, đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai thực hiện các Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km (thuộc 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt) đi qua 6 huyện, thị xã. Trong đó, đoạn qua đất nông nghiệp khoảng 79,31 km (chiếm 90%), đoạn qua đất khu dân cư khoảng 8,53km (chiếm 10%).

Đến nay, toàn tỉnh đã GPMB được khoảng 76,26/87,84km (đạt 86,8%). Cụ thể, đất nông nghiệp đã GPMB 75,9/79,31km (đạt 95,7%, còn lại 3,41km); đất ở, đất vườn đã GPMB 0,36/3,37km (đạt 10%, còn lại 3,11km); đất ở phải tái định cư 5,06km chưa thực hiện.

Về tái định cư (TĐC), toàn tỉnh có 31 vị trí/ 606 hộ, trong đó 7 vị trí lập dự án đầu tư, 21 vị trí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và 3 vị trí xen kẽ. Hiện, các địa phương đang triển khai xây dựng 21/28 vị trí, còn lại 7 vị trí chưa triển khai.

Ngoài ra, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đường điện trung, hạ thế cơ bản đã phê duyệt xong phương án di dời và đang triển khai di dời; đường điện cao thế đang trình thẩm định dự án đầu tư; cáp viễn thông VNPT và Viettel đã và đang hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật…

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về công tác chi trả giải ngân, dự kiến kinh phí GPMB theo quyết định phê duyệt tổng thể là 3.498,9 tỷ đồng; theo quyết định phê duyệt dự án là 2.191 tỷ đồng. Hiện, vốn đã cấp cho dự án là 1.891,5 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn bố trí cho năm 2020 là 1.195 tỷ đồng.

Thế nhưng, tính đến ngày 1/9/2020, các địa phương của tỉnh Nghệ An chỉ mới chi trả giải ngân được 1.065,79 tỷ đồng (đạt 56,35% vốn đã cấp), trong đó giải ngân nguồn vốn 2020 được 377,35/1.202,1 tỷ đồng (đạt 31,68%).

Tại cuộc họp, các đại biểu và các địa phương đã thừa nhận, đến nay ở Nghệ An vẫn chưa hoàn thành yêu cầu GPMB đối với đoạn qua đất nông nghiệp; đoạn qua đất ở, vườn nhưng không thuộc diện tái định cư trước ngày 30/8/2020. Công tác chi trả giải ngân nguồn vốn năm 2020 còn rất thấp, chỉ đạt 31,68%.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu đại diện cho các địa phương, sở ngành tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: Những vướng mắc còn lại mà các đại biểu nêu ra đều nằm trong tầm quyết định của UBND các huyện, thị đề nghị các địa phương của tỉnh Nghệ An chủ động, phối hợp với các sở ngành tháo gỡ. Bộ GTVT luôn ủng hộ và thường xuyên chỉ đạo Ban QLDA6 bám sát hiện trường, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng luôn sẵn sàng cùng với tỉnh Nghệ An làm việc với các bộ, ngành khác để sớm di dời những công trình liên quan trong phạm vi GPMB.

Về công tác giải ngân, Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh: Công tác chi trả giải ngân nguồn vốn năm 2020 còn rất thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Về vấn đề này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020, để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh, kể cả việc điều chuyển vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương khác. Vì vậy, đề nghị tỉnh Nghệ An và các địa phương sớm tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải ngân. Ngoài ra, với tiền GPMB thì các địa phương phải rà soát báo cáo sớm Bộ để bổ sung hoặc điều chuyển phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Hồng Vinh nêu quyết tâm hoàn thành công tác giải ngân đúng kế hoạch.

Cảm ơn những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ GTVT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Hồng Vinh đề nghị các địa phương nơi dự án đi qua tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm GPMB. Khẩn trương đẩy nhanh công tác giải ngân vốn GPMB đã được cấp năm 2020 đảm bảo đến ngày 30/9/2020 giải ngân tối thiểu đạt 60%; đến ngày 30/11/2020 giải ngân tối thiểu đạt 85%; trước thời hạn giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công giải ngân 100% vốn năm 2020. Kiểm tra, rà soát tổng mức kinh phí GPMB, báo cáo kịp thời với Ban QLDA 6 về nhu cầu bổ sung vốn hoặc khả năng không giải ngân hết để trình Bộ GTVT xin điều chuyển vốn (nếu có) giữa các địa phương và đồng thời báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 5/9/2020.

Song song với đó, đẩy nhanh các thủ tục xây dựng tái định cư, triển khai xây dựng hoàn thành bàn giao đất cho hộ dân. Phối hợp với các sở, ngành rà soát các vướng mắc (nếu có) và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết…

“Hiện nay, công tác giải ngân nguồn vốn năm 2020 của Nghệ An còn khá thấp. Trong khó khăn chung, một phần là vì thời gian qua các địa phương có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy, để công tác chi trả giải ngân đạt kết quả như mục tiêu đã đề ra thì tháng 9/2020, các địa phương phải phấn đấu, cố gắng gấp 3 lần so với tháng 8. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin hứa từ hôm nay, 2 ngày tỉnh sẽ giục các địa phương 1 lần; 5 ngày đi kiểm tra 1 lần để đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, GPMB”, ông Vinh nêu quyết tâm.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông